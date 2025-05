Cristina Paiva, ex-agente da cantora Maria Lisboa, deu uma entrevista a Júlia Pinheiro, esta terça-feira, 20 de maio, ao programa das tardes da SIC.

Cristina descreveu o terror de viveu com a artista, depois de se ter recusado a pagar a indeminização por esta ter querido quebrar o contrato que tinham. Maria Lisboa não terá concordado e resolveu agir de forma violenta, chegando, em 2020, a entrar na casa da ex-agente.

Para além de ter partido objectos, de ter "grafitado as paredes, ter colocado lixívia na cama, e roubado dinheiro que tinha em sua casa", nem os seus gatos escaparam.

"Penso que foi mesmo ela, ela não tem um bom relacionamento com aminais. Os gatos iam ter com ela porque a conheciam, pegaram no focinho e grafitaram-nos com o spray", referiu Cristina.

Maria Lisboa foi condenada a três anos e cinco meses de prisão com pena suspensa pelo crime de furto qualificado mas já fez saber que vai recorrer da decisão.