Nina Dobrev e Shaun White estão noivos, como relatou o Fama ao Minuto esta semana, e não podíamos deixar passar em branco este momento único.

A atriz da série 'The Vampire Diaries' foi pedida em casamento no Golden Swan, em Nova Iorque, num cenário muito romântico: debaixo de um arco de rosas brancas, pétalas no chão e muitas velas.

O casal conheceu-se durante um breve encontro numa gala de entrega de prémios, em 2012, mas só foram apresentados formalmente em 2019, quando ambos participaram num evento na Flórida.

Recordando a primeira vez que jantaram juntos após o evento, Shaun White contou à People em 2022: "Na verdade, não sabia nada sobre ela. E o sítio estava lotado. E ela disse: 'Deixa-me ver se consigo uma mesa'".

Shaun White lembrou ainda que sorriu quando a rececionista do restaurante começou a corar enquanto Nina Dobrev falava com ela. Além disso, recordou que houve um dos empregados que pediu para tirar uma fotografia com a atriz. "Pensei: 'O que é que está a acontecer? Foi muito engraçado'", partilhou.

Ainda em conversa com a People, destacou que Nina tem sido muito importante na sua vida, especialmente durante a fase da pandemia.

Hoje o casal prepara-se para subir ao altar e, por isso, destacamos na galeria algumas das fotografias mais amorosas dos noivos em eventos públicos.

