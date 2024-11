Shaun White e Nina Dobrev têm aquele brilho de quem acabou de ficar noivo!

O casal posou pela primeira vez na 'red carpet' após o anúncio do seu noivado. Aconteceu na quarta-feira, 6 de novembro, na quarta edição dos 'Earthshot Prize Awards', na Cidade do Cabo, África do Sul.

O príncipe William, fundador e presidente do Earthshot, conduziu esta cerimónia que celebra as contribuições para o ambientalismo.

O evento contou com a presença do príncipe de Gales e de muitas celebridades, incluindo Nina Dobrev e Shaun White, que anunciaram o noivado no dia 30 de outubro.

A atriz de 'Vampire Diaries' surpreendeu com um vestido vermelho sem alças de Carly Cushnie. Usou o cabelo solto e liso, e complementou com brincos brilhantes e, claro, com o seu novo anel de diamante de cinco quilates. White optou por um smoking preto clássico.

Clique na galeria para ver algumas fotografias do casal no evento.

