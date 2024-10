Esta quarta-feira, Nina Dobrev e Shaun White anunciaram o noivado ao fim de cinco anos de namoro. Mas a verdade é que não foi a primeira vez que o jogador olímpico tentou pedir a namorada em casamento. Como se costuma dizer: à terceira é de vez!

Shaun White planeou duas vezes o pedido e nenhum deles foi bem sucedido. Explicamos porquê.

Shaun revelou à revista Vogue que, inicialmente, queria pedir a atriz de 'Vampire Diaries' durante as férias de verão deste ano, mas a ideia acabou por não se concretizar, uma vez que Nina fraturou um joelho em maio, enquanto andava de bicicleta. A atriz passou por meses de reabilitação e teve de se submeter a uma cirurgia para tratar da lesão.

Mas este não foi o único obstáculo com que Shaun se deparou para tentar colocar o anel de cinco quilates no dedo da namorada.

O medalhista de ouro também teve a ideia de pedir a mão da atriz durante uma viagem, em novembro, para a Cidade do Cabo, África do Sul... até que uns amigos do casal estragaram a surpresa ao perguntarem repetidamente quando é que o pedido iria acontecer.

Mas no final tudo deu certo! O antigo snowboarder profissional decidiu planear um momento simples, marcando um jantar íntimo, com flores e um fotógrafo, no The Golden Swan Restaurant, em Nova Iorque.

À Vogue, Shaun revelou ainda que Nina chegou a dizer que não se estava a sentir bem antes da grande noite. Mas ele recusou-se a mudar a data. E ainda bem!

Leia Também: Nina Dobrev e Shaun White estão noivos. Detalhes do pedido de casamento