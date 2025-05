Bernardina Brito e Pedro Almeida parecem ter superado de vez a crise que enfrentaram. O casal comemora nove anos de relação, tal como a ex-participante de reality shows fez questão de partilhar.

Ao publicar uma foto e um vídeo ao lado do companheiro, Bernardina escreveu:

"Nove anos. Se eu imaginava conseguir estar ao lado de alguém durante nove anos, mas a verdade é que cá estamos, com altos e baixos, mas com muitas conquistas e acima de tudo com dois filhos lindos. Amo-te companheiro de vida".

O casal tem em comum uma filha, Kyara, de sete anos. Bernardina é ainda mãe de Kévim, de dez anos, fruto da relação com Tiago Ginga.

