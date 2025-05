“Bem-vindos à SmashVille.” É desta forma que Fernando Costa nos recebe naquele que é o primeiro espaço de restauração da marca em Portugal. Com portas abertas desde o início do mês, esta hamburgueria localizada no centro de Lisboa pretende ser uma referência em smash burgers.

Apesar de a febre por este tipo de hambúrgueres ter chegado a território nacional há mais de dois anos, a verdade é que este conceito de novo não tem nada. A moda dos hambúrgueres esmagados com rebordo crocante surgiu nos Estados Unidos na década de 1950 e, desde então, tem vindo a expandir-se um pouco por todo o mundo. “Há teorias que dizem que os smash burgers foram a receita original dos hambúrgueres e vice-versa”, explica o responsável pela comunicação da marca sobre a sua origem.

Se o primeiro amor nunca se esquece, a mesma lógica também se pode aplicar ao mundo gastronómico. No ano passado, Fernando Costa estava em Itália quando foi desafiado, juntamente com os outros dois sócios da marca, a provar este tipo de hambúrgueres e refere que foi amor à primeira trinca. Aquilo que conquistou Duarte Costa, Francisco Guedes e Fernando Costa a trazer este negócio para Portugal foi “a explosão [de sabores] dentro da nossa boca.”

Mas afinal, o que distingue este tipo de hambúrguer que, à semelhança dos tradicionais, é feito com carne picada, servido entre duas fatias de pão e recheado com vários toppings? A diferença está sobretudo na técnica de preparação: a carne é prensada diretamente sobre a chapa quente, o que lhe dá uma forma achatada, uma textura mais fina e uma crosta estaladiça que intensifica o sabor.

SmashVille menu créditos: SmashVille divulgação

“Tem uma crocância na borda que faz com que o hambúrguer fique caramelizado. É o chamado ponto maillard, um estilo de cozinha que faz com que o sabor seja muito melhor e ative mais as papilas gustativas”, refere sobre esta tendência que pode ser experimentada no Atrium Saldanha.

Para que essa magia acontecesse, dentada após dentada, a SmashVille depressa percebeu a importância da qualidade da matéria-prima para o sucesso do negócio. A carne picada vem de Itália, as batatas são cultivadas na Holanda e o pão vem diretamente do estado da Pensilvânia. “É o pão original dos smash burgers e as grandes cadeias americanas usam todas este produtor”, elucida a propósito da importância deste ingrediente.

As batatas fritas também são protagonistas e não ficam atrás na promessa de sabor. Tal como os três molhos que as acompanham, são feitas segundo uma receita exclusiva da equipa SmashVille. Seja na versão clássica ou de batata-doce, destacam-se pela cor dourada, crocância e interior macio.

Mas este projeto de restauração pretende ser muito mais do que apenas um restaurante de hambúrgueres. “À semelhança de Nashville, nós queremos ser a cidade de SmashVille”, afirma. Assente numa identidade visual retro que nos transporta para a década de 1960, a cadeia convida os clientes a fazer uma viagem até esta cidade imaginária onde os habitantes, conhecidos como smash-freaks, se encontram para passar bons momentos e saborear o seu hambúrguer preferido.

No menu existem quatro variedades: SmashVille (com queijo cheddar, alface, tomate e molho SmashVille feito à base de pickle), Cheese (com queijo cheddar, pickles, cebola, ketchup e mostarda), Bacon (com queijo cheddar, bacon e molho smoked) e Chicken (com frango panado, queijo cheddar, alface e molho honey mostard). Dependendo do seu apetite, todas as opções, exceto a última, estão disponíveis na versão single (8,90€ /12,90€ menu) ou double (9,90€ /13,90€ menu).

SmashVille menu créditos: SmashVille divulgação

Se é fã de doces, pode terminar a refeição com uma cookie (2,5€) com recheio de chocolate que pode ser aquecida no momento. Em breve poderá acompanhar esta sobremesa com uma bola de gelado à escolha e, ainda, saborear um milkshake.

Embora não tenha sido a primeira a introduzir o conceito em Portugal, a SmashVille distingue-se por o levar aos centros comerciais e alargar, assim, a sua comunidade de smash-freaks. As próximas aberturas estão previstas para as Amoreiras, Almada Fórum e CascaiShopping, com o objetivo de atingir as 20 lojas em todo o país até 2026.

A SmashVille também já está disponível em formato delivery em Uber Eats, Glovo e Bolt Food.