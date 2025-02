Chama-se VICIO, foi criada por Aleix Puig em 2020 e é a mais recente cadeia de smash burgers a chegar a Portugal. A sua história começou numa garagem de Barcelona em plena pandemia COVID-19. e, graças à sua comunidade de seguidores obcecados por hambúrgueres, conseguiu construir um verdadeiro império: no espaço de quatro anos já conta com mais de 30 espaços físicos em território espanhol e chega agora a Portugal.

O facto de ter nascido no seio de uma família da Catalunha, que sempre esteve ligada ao comércio do marisco e do peixe fresco, deu-lhe as bases para perceber, desde cedo, aquele que é um dos segredos de qualquer negócio que se preze: ter matéria-prima de qualidade. “É impossível construir uma empresa com um produto que não eleve a fasquia”, afirma Aleix Puig, CEO do VICIO, ao SAPO Lifestyle.

O bichinho da cozinha, que existia dentro de si, levou-o a participar no “MasterChef Espanha”, o concurso televisivo onde cozinheiros amadores de todo o país competem entre si, que acabou por vencer em 2019. A atenção mediática que se seguiu foi a rampa de lançamento necessária para a criação do seu primeiro projeto de restauração que coincidiu com o confinamento.

VICIO CEO Aleix Puig e Orliol de Pablo créditos: VICIO divulgação

“Comecei uma marca de hambúrgueres porque adorava hambúrgueres quando era criança”, revela sobre este projeto que começou a dar os primeiros passos em 2020, juntamente com o seu braço-direito Oriol de Pablo, e em conceito takeaway antes de passarem para a entrega ao domicílio. Durante os primeiros meses de vida, estes hambúrgueres - que se caracterizam pelo seu formato espalmado, espessura fina e rebordo crocante e estaladiço - eram feitos no interior de uma garagem.

“Há quatro anos era impossível comprar smash burgers em Espanha. Olhava para o Shake Shack no Reino Unido ou nos Estados Unidos, mas em Espanha não havia nada. E vi aqui uma oportunidade porque era a nova tendência e porque os jovens não gostavam de hambúrgueres grandes e mal passados e, assim, decidi aliar este segmento a uma marca muito cool.”

E nem mesmo as restrições impostas pelas autoridades de saúde o impediram de lançar um negócio especializado em smash burgers que se tornou num verdadeiro fenómeno que até captou a atenção de chefs com estrela Michelin. Para si, a VICIO é “uma nova marca para uma nova geração” e prova disso é a sua imagem irreverente, os seus trocadilhos divertidos, desafios onde submetem os seus hambúrgueres às maiores loucuras ou campanhas publicitárias impactantes e disruptivas que não deixam ninguém indiferente. Exemplo disso foi o lançamento do pão sem glúten onde uma sósia da rainha Letizia surge a devorar uma das suas criações. O slogan? ‘Um sabor muito real’.

VICIO créditos: VICIO divulgação

Para os fundadores a parte mais desafiante foi o de criar um hambúrguer especial e memorável com recurso a ingredientes simples que estão à mão de qualquer pessoa, como é o caso do pão, alface, tomate, ovo ou queijo. “Se pegarmos em lagosta, o nosso hambúrguer é especial porque somos os únicos a usar esse produto. O difícil é pegar em ingredientes básicos e criar um hambúrguer diferenciador”, explica sobre aquele que acaba por ser o segredo do seu sucesso onde a qualidade dos produtos, de origem orgânica e qualidade premium, não é negociável.

Single Burger (7,50€), Cheeseburger (9,90€), Bacon cheeseburger (11,90€), BBQ Bacon (11,90€), VICIO Originals (11,90€) e Pollos Hermanos (11,90€) são as seis apostas clássicas que pode encontrar no menu. Estas dividem atenções com duas opções de assinatura - o Cheeseburger trufado (13,90€) e o Cheeseburger ibérico (13,90€) – e para quem não come carne - Vegan Burger (12,90€) e Vegan Truffle Burger (13,90€). Cada uma delas pode ser desfrutada com um side de batata fritas que variam entre as normais (3,90€), com bacon e queijo ou trufas negra e parmesão (5,90€). Para tornar a sua refeição ainda mais doce, pode escolher um shake com sabor a Oreo, Bolacha Maria ou Lotus Biscoff (5,90€) ou Cheesecake com Nutella (6,50€) como sobremesa.

VICIO combo Satisfyer créditos: VICIO divulgação

“A carne e o pão [são os dois elementos mais importantes]. A minha mãe costuma dizer que se colocamos geleia normal num pão estaladiço e quente, a sanduíche é incrível. Se colocarmos geleia de boa qualidade num pão de má qualidade, a sanduiche não presta”, adianta.

E porque os olhos também comem, a mesma dose de irreverência também se aplica à apresentação dos seus hambúrgueres onde todos os detalhes contam. Cada um deles, vem cuidadosamente embrulhado com o seguinte disclaimer: “Conteúdo Sensível. Este pedido contém conteúdo sensível que algumas pessoas podem considerar demasiado sexy.”

No âmbito da sua estratégia de internacionalização, Portugal foi o país estreante a receber um espaço de takeaway e entrega ao domicílio, um exclusivo Glovo, fora de Espanha. No número 39 da Rua do Centro Cultural, em pleno bairro de Alvalade, esconde-se a sua dark kitchen onde, desde o início do mês, uma equipa de 25 profissionais prepara todos os itens e combos disponíveis no menu que, no decorrer de 2025, deverá chegar a outras zonas do país. "Estou feliz porque adoro Portugal, adoro Lisboa e, possivelmente, no próximo mês vou ao Porto", conclui.