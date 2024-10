Situada na zona da restauração do centro comercial Parque Nascente, a nova hamburgueria tem capacidade para 44 clientes.

Orgulhosos da qualidade da sua carne, a TGB é para os amantes de um hambúrguer. A carne, 100% de bovino, é grelhada no momento. Os hambúrgueres são ainda acompanhados por um pão de fórmula exclusiva. Entre os destaques do menu está o Bestial TGB Burger, uma criação com carne dupla, alface batavia, tomate, queijo americano, pão duplo e o exclusivo molho TGB.

Além dos hambúrgueres, o TGB oferece uma seleção de Hot Dogs: o Clássico vem com ketchup e mostarda, enquanto o Arizona é servido com aros de cebola e molho BBQ.

Como aperitivos, os famosos anéis de cebola e as asinhas de frango com molho Bourbon são ideais para começar a refeição. Para quem prefere algo mais saudável, as saladas Caesar e TGB são opções que complementam o menu.

Os restaurantes TBG são ainda conhecidos pelas suas promoções. Às quintas-feiras é possível desfrutar do "2x1", com dois hambúrgueres pelo preço de um.

E quem quiser desfrutar dos produtos TGB em casa poderá fazê-lo graças à opção de delivery e às diferentes combinações criadas especialmente para essa modalidade.