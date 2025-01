"Não me pesa nada, passo a vida a dizer a idade que tenho. Tenho muito orgulho em ter 55 anos." Estas foram palavras de Fátima Lopes à conversa com Júlia Pinheiro no podcast 'Menos Pausa'.

Aos 55 anos, a apresentadora de televisão sente-se melhor que nunca, garantindo que gosta muito mais de si agora do que quando era mais nova.

"Acho que me preparei de há uns anos para cá. Psicologicamente, fui observando algumas pessoas da praça, mais velhas do que eu, que tive consciência que estavam a lidar mal com o processo de envelhecimento. Percebi que as pessoas não estavam a lidar com uma coisa que é inevitável, não podes parar o relógio biológico. Estavam a centrar a vida numa coisa que estava a impedi-las de viver", reflete.

Na visão da comunicadora, o 'segredo' está em aceitar as mudanças, tanto no corpo, como na vida. Como sempre foi muito pragmática, a passagem do tempo trabalhou a seu favor, levando a que ficasse resolvida em relação a diversos assuntos.

Siga o link

Leia Também: Fátima Lopes: "Não foi difícil sair da televisão, foi libertador"