Além de ter falado do afastamento do pequeno ecrã e do envelhecimento, Fátima Lopes também foi questionada por Júlia Pinheiro sobre "com quem não gostava de fazer dupla".

"Ui! Não posso dizer. Se pensarmos em dupla, dupla, não numa emissão especial, mas uma coisa consistente... vou ser politicamente correta: não posso dizer", respondeu Fátima Lopes no podcast 'Menos Pausa'.

"Mas há pessoas da praça que eu 'obrigada, não'. Faço questão de nem pensar", acrescentou.

Siga o link

Leia Também: Fátima Lopes: "A idade não me pesa. Preparei-me psicologicamente"

Leia Também: Fátima Lopes: "Não foi difícil sair da televisão, foi libertador"