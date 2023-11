De sorriso no rosto e muito confiante. Foi desta forma que Marina Machete participou na competição preliminar do concurso Miss Universo, que aconteceu ontem, dia 15 de novembro.

A noite de todas as decisões será a do próximo sábado, 18 de novembro, também em El Salvador, mas antes todas as 90 participantes desfilaram, naquela que foi a primeira apresentação oficial ao público.

Marina surgiu em palco por várias ocasiões, sempre com looks diferentes. Alguns dos visuais procuraram destacar a ousadia, sendo que outros queriam mostrar um lado mais formal.

Veja na galeria as primeiras imagens da participação de Marina Machete no concurso Miss Universo.

Vale lembrar que, antes da partida para El Salvador, Marina esteve à conversa com o Fama ao Minuto. Na entrevista falou-se sobre o passado marcado pelo bullying e, ainda, sobre a reação da própria às várias críticas espelhadas nas redes sociais. Leia Também: "Percebi que haveria uma explosão do que sempre ouvi por ser transgénero"