Andreia Correia 'chocou' o público português ao usar um vestido em representação de Nossa Senhora de Fátima numa das provas do concurso Miss Universo - a do 'Traje Nacional'.

Depois da polémica instalada, Adriano Silva Martins convidou a Miss Portugal 2023, Marina Manchete, para comentar no programa 'V+ Fama'.

"Andreia Correia representou-nos no certame de Miss Universo e chocou com o seu traje regional. Em vez de levar, sei lá, as sete saias da peixeira da Nazaré, decidiu ir vestida de Nossa Senhora de Fátima", começou por dizer o apresentador.

Logo a seguir, questionou Marina Manchete sobre a sua experiência no concurso e se a mesma considerou "polémico, ou não" a vestimenta de Andreia Correia.

Marina Manchete respondeu: "Eu acredito que há uma linha ténue entre aquilo que é representar a nossa tradição - e Portugal é um país com uma grande tradição religiosa - e ter o cuidado para não ofender certas pessoas que podem não entender que é simplesmente uma representação da cultura portuguesa".

E assumiu ainda: "No ano passado, a organização já tinha um traje típico pronto para a candidata que fosse eleita. No segundo dia do meu reinado, fui surpreendida com este traje [o da Nossa Senhora] e até cheguei a tirar fotos com ele, mas achei que não era de bom tom e decidi não usar. Tive de ir atrás de outro traje típico e acabei por representar 'a portuguesa', a imagem do 5 de outubro. Acho que me dignificou muito mais".

Marina Manchete coroou Andreia Correia no concurso Miss Portugal e considera-a "uma candidata extremamente dedicada e que fez um ótimo trabalho a representar o nosso país".

"Não sou um membro da organização, portanto não sei qual era o objetivo de transmitir a religiosidade. Somos um país pequeno, mas temos tanta cultura e tantas imagens icónicas que podem servir como inspiração para um traje típico", concluiu.

