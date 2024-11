Andreia Correia foi a mulher escolhida para representar Portugal no concurso Miss Universo, cuja final decorreu no México, no dia 17 de novembro. A jovem de 26 anos deu que falar ao ser a primeira mulher negra a representar o país no maior concurso de moda do mundo, mas não só.

O concurso é dividido em várias provas, sendo uma dela a do 'Traje Nacional'. Aqui, as modelos devem usar uma roupa que seja alusiva ao país que representam. Andreia Correia decidiu vestir-se de Nossa Senhora de Fátima, mas a escolha gerou discórdia nas redes sociais.

A modelo tem sido criticada, principalmente no Instagram. Alguns comentários destacam-se: "Religião e política não deveriam ser representados nestes eventos. Existem outras religiões em Portugal. Seria mais correto algum traje tradicional, por exemplo, os que são usados em ranchos folclóricos ou os trajes do norte, trás os montes e Minho", escreveu um internauta.

"Daqui a pouco vão vestidas de pastéis de nata", escreveu outro.

E lê-se ainda: "Total desrespeito pela Bíblia".

Relembre-se que a participante portuguesa não chegou à final da 73.ª edição do concurso. A dinamarquesa Victoria Kjær Theilvig foi a vencedora.

