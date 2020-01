Em todos os casos, os cerca de vinte ativistas tiveram que ficar à porta, apesar de terem tentado entrar numa dependência do Santander no Marquês de Pombal e de terem tocado à porta da sede do BBVA na avenida da Liberdade.

O guia do chamado "Passeio Tóxico", Sinan Eden, disse à agência Lusa que "a indústria financeira faz parte desta crise climática" pelos investimentos nos combustíveis fósseis que fez desde a assinatura do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global e conter as alterações climáticas.

No caso do BBVA, Sinan Eden afirmou que o grupo "financiou e continua a financiar" um oleoduto construído "sem consentimento" em terras de povos indígenas da América do Norte e aplicou "15 mil milhões de dólares" em exploração de combustíveis fósseis.

Participantes durante o Passeio Tóxico, no centro de Lisboa, 14 de janeiro de 2020. Este passeio consiste numa visita guiada a alguns bancos que financiam a industria fóssil, organizado no âmbito da quinzena de acção Fracasso Económico Mundial (#WorldEconomicFailure), e pretende trazer o foco da discussão sobre as injustiças sociais para as instituições financeiras que as suportam créditos: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Sinan Eden guiou os ativistas para dentro da agência do Santander, mas foram logo convidados a sair por um dos funcionários. No BBVA, os ativistas tocaram à campainha, mas acabaram por ficar à porta.

Uma representante do BBVA ouviu os argumentos e respondeu que a instituição já investiu uma quantia superior em projetos ambientalmente sustentáveis e reiterou diversas vezes o compromisso do banco nesse sentido.

Em declarações à Lusa, outro ativista da Climáximo, Gonçalo Paulo, reforçou que existe dinheiro para investir "1,9 biliões de dólares em combustíveis fósseis em vez da transição energética".

"Estão a investi-lo no sítio errado. É por isso que é importante redirecionar as forças económicas para uma transição justa", defendeu.