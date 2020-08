Um estudo científico inglês divulgado pela publicação especializada Public Health England revelou que as mulheres, principalmente as mais jovens, têm cada vez mais dificuldades em conseguir alcançar prazer nas relações sexuais. Segundo os investigadores, quase metade das mulheres da geração millennial não tem uma vida sexual satisfatória. Já em 2017, um estudo científico americano revelou que o género e a orientação sexual poderiam ter um impacto na frequência de orgasmos.

Mas será que esta diferença de género influencia mesmo o prazer nas relações sexuais? A sexóloga Vânia Beliz, autora do livro "Chamar as coisas pelos nomes - Como e quando falar sobre sexualidade", desconhece a existência de estudos ou investigações que afirmem que os homens têm mais prazer do que as mulheres. "Os homens podem é ter mais facilidade em chegar ao prazer através do orgasmo, por exemplo, mas isso não significa que tenham mais desejo", considera.

Segundo a sexóloga, os homens têm "uma resposta sexual mais eficaz para chegarem ao prazer". "Muitos têm mais facilidade no prazer, excitação e no orgasmo, mas não são todos iguais", sublinha, no entanto, a especialista. Já no caso das mulheres, "o nosso ciclo hormonal faz com que, durante o mês, as mulheres tenham alterações muito evidentes no desejo, por exemplo", adverte. "E, nesse aspeto, os homens não são expostos a uma influência hormonal que os condicione tanto", realça ainda a especialista. "Isso não significa que eles estejam sempre prontos, como achamos tantas vezes", alerta, contudo, Vânia Beliz.

"Os homens também podem ter dificuldade no desejo e na excitação", sublinha a especialista. "Não são máquinas sexuais, por isso também podem não ter vontade, estar cansados e até, claro, terem dores de cabeça", refere. E assim chegamos a outro mito muito habitual na nossa sociedade, o de que os homens estão sempre dispostos a ter relações sexuais. De acordo com a sexóloga, ao contrário do que muitos fazem crer, não é bem assim e os homens também falham.