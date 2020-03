Fala-se muito no tamanho do pénis masculino mas sabia que dois terços das mulheres atingem o orgasmo com recurso à estimulação manual e/ou oral? Apenas cerca de um terço o consegue só através da penetração, asseguram mesmo vários estudos internacionais desenvolvidos ao longo dos últimos anos. É descrito como o pico do prazer mas nem todas as mulheres o conseguem sentir da mesma forma ou regularidade.

"As definições do orgasmo feminino são díspares e há uma grande variedade na experiência de orgasmo entre diferentes mulheres e mesmo numa mesma mulher", sublinhou, em entrevista à Saber Viver, Patrícia Pascoal, psicóloga clínica e terapeuta sexual. Contudo, "quando se sente que se demora muito tempo até atingir o orgasmo, este apresenta baixa frequência ou é inexistente", realça mesmo a especialista.

Esse está, no entanto, longe de ser o único problema que se pode manifestar, "ainda quando se sente diminuição da sua intensidade e qualquer um destes aspetos causa mal-estar e desconforto", acrescentou ainda Patrícia Pascoal em declarações à revista feminina. Nessa situação, como faz questão de alertar, estamos perante uma "perturbação do orgasmo feminino", como a define e caracteriza a psicóloga e terapeuta.

Terei um problema?

São muitas as mulheres que em determinada fase da vida se interrogam acerca da situação. "A investigação tem demonstrado que as dificuldades em ter um orgasmo não se associam necessariamente a um mal-estar sexual ou a falta de satisfação com a vida sexual, ou seja o orgasmo é um fator importante para a satisfação sexual, mas este impacto é muito variável entre as mulheres", refere a terapeuta.