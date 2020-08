A qualidade da vida sexual do casal é um bom indicador da saúde e do bem-estar geral. Mantê-la ativa, mesmo quando já se tem cabelos brancos, é essencial para preservar a juventude do organismo. Esta tese é defendida por David Weeks, psicólogo, na British Psychological Society. Os estudos dão-lhe razão. Está comprovado que o sexo estimula a produção do anticorpo imuglobulina A, relevante no desempenho do sistema imunitário.

Para além disso, contribui para uma melhor qualidade do sono, garantem especialistas. Uma vida sexual ativa está também associada a um aumento da esperança de vida e ajuda a proteger a saúde cardiovascular masculina, assim como é um fator protetor contra o cancro da próstata. De acordo com outras investigações internacionais, o sexo auxilia-nos a controlar o stresse e a manter a tensão arterial em níveis normais.

Os benefícios não se ficam, contudo, por aqui, como têm apurado os investigadores. Em todas as idades, mas especialmente numa faixa etária mais avançada, uma vida sexual regular reforça o sistema imunitário, regula a pressão sanguínea, alivia a dor e previne o cancro da próstata no caso dos homens.