"Temos de nos certificar de que existe uma entrada vaginal adequada, porque muitas vezes está no imaginário da mulher a existência de uma malformação que impede as relações sexuais, mas os septos vaginais são raros", explica Lisa Ferreira Vicente. Caso o problema seja pontual, pode estar associado a uma mudança de parceiro, a uma fase da vida que ajude a justificar esse desconforto ou a uma infeção urinária ou a uma doença sexualmente transmissível.

A candidíase é outra possibilidade. Na eventualidade de ser persistente, o problema pode estar relacionado com uma disfunção sexual, geralmente, uma alteração das fases do desejo ou da excitação, que dificulta a lubrificação, e/ou com uma perturbação de dor genitopélvica, como a dispareunia (dor persistente e recorrente durante a cópula) e o vaginismo (contração involuntária da musculatura pélvica que impede a penetração vaginal), como por vezes se verifica.

As dificuldades de acesso

De acordo com a médica Lisa Ferreira Vicente, "o vaginismo é uma situação frequente". "Para essas mulheres chega a ser difícil a colocação do tampão e, na consulta, do espetro", alerta a especialista. Nestes casos, a mera antecipação de dor provoca "uma hipercontratibilidade da musculatura do pavimento pélvico", descreve a fisioterapeuta Soraia Coelho. Mas, quando as pessoas experienciam dor na penetração e durante o coito, desenvolvem-se outros receios.

O psicoterapeuta Gonçalo Neves nota que isso também "provoca medo, sendo natural que ocorra um evitamento do contacto e uma tentativa de espaçamento do mesmo o mais possível", sublinha. Interromper os pensamentos automáticos negativos associados ao ato sexual está longe de ser uma tarefa fácil. Na realidade, a única forma de tratar eficazmente qualquer uma destas situações é através de uma intervenção multidisciplinar, com o devido acompanhamento ginecológico, fisioterapêutico, psicoterapêutico e sexológico. Só assim se garante uma rápida recuperação, ainda que essa também não ocorra de um dia para o outro. Não há milagres!

Este processo pode levar alguns meses e o seu sucesso depende, em grande parte, do apoio do parceiro. "Se houver uma busca conjunta de soluções, o prognóstico tende a ser melhor. No entanto, o mais comum é que o problema seja visto como da mulher, que, para além de se sentir sozinha, sente-se como numa corrida contra o tempo, o que só aumenta a ansiedade e a tensão muscular que, de forma perversa, intensifica o problema", frisa Gonçalo Neves.

"A dor sentida durante a relação sexual provoca medo, sendo natural que ocorra um evitamento do contacto e uma tentativa de espaçamento do mesmo o mais possível", sublinha o psicólogo e psicoterapeuta. Já a especialista em reabilitação pélvica e uroginecológica termina dizendo que a rapidez da recuperação "vai depender muito da disponibilidade e da vontade que a mulher tiver para fazer os exercícios de relaxamento muscular que recomendamos".

"Nós sentimos o corpo através da mente. A dor pode ser desencadeada por uma questão física, mas é uma experiência psicológica", sublinha Lisa Ferreira Vicente, ginecologista. Para além das consequências do parto e da maternidade e da menopausa nalgumas mulheres, há fármacos que também podem interferir com o prazer feminino. "Alguns podem retirar a capacidade de lubrificar, como é o caso de alguns contracetivos orais", alerta Vânia Beliz.

O mesmo sucede com "alguns medicamentos antidepressivos e ansiolíticos", refere a sexóloga, que acrescenta ainda a medida da genitália. O volume do pénis do parceiro pode não ser o mais compatível com o tamanho da vagina e/ou do colo do útero. Então, Vânia Beliz aconselha "a evitar posições em que a penetração seja muito profunda, como aquela em que o homem fica por trás", propondo, antes, que "a mulher fique por cima, para controlar melhor", aconselha a especialista.