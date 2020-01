Poucos serão os indivíduos que têm um saldo positivo no banco do sono. A maioria das pessoas deve horas à cama, dívida essa que proporcionará uma quantidade equivalente ou superior de problemas de saúde. "Todos nós nos sentimos mal quando não dormimos bem, por isso não é difícil imaginar quão mal ficaríamos se o sono fosse cronicamente perturbado", adverte W. Chris Winter, neurologista norte-americano, autor do livro "Dormir bem para viver melhor".

De facto, hoje sabe-se que várias patologias, como a obesidade, a diabetes, a ansiedade e até a depressão, resultam, em parte, das horas que ficaram por dormir. Além disso, as próprias disfunções do sono podem aparecer ou ser agravadas porque a cabeça não descansa na almofada as horas suficientes. A origem do problema é conhecida. A nossa herança genética pode desempenhar um papel importante nalgumas perturbações do sono, adverte mesmo.

"Condições como a síndrome das pernas inquietas e, em muitos casos de narcolepsia, podem conduzir a uma maior propensão para a insónia", alerta o especialista do sono. De acordo com W. Chris Winter, autor do livro publicado em Portugal pela editora Albatroz, a falta de descanso levam a outros problemas. "Os genes associados ao tamanho da língua ou aos padrões de distribuição de peso podem, inclusivamente, levar à apneia do sono", alerta o neurologista.

Ainda assim, cada vez mais estudos científicos, nacionais e internacionais, confirmam que o nosso estilo de vida, muito mais agitado hoje do que era há apenas meio século, tem uma elevadíssima quota-parte de responsabilidade na falta de sono registada nas sociedades ocidentais. Com os hábitos alimentares pouco saudáveis que temos e com a utilização crescente da tecnologia à noite que fazemos, difícil seria não sofrermos, depois, de distúrbios do sono.

Os desequilíbrios endógenos que a falta de sono gera

A falta e a má qualidade do sono são simultaneamente fatores de stresse e consequências do frenesim em que andamos no dia a dia. Segundo Sérgio Veloso, biólogo especializado em metabolismo celular e nutrição clínica, isso pode provocar alterações significativas no nosso sistema. "Desde a própria regulação energética, ao ritmo cardíaco, e aumento da inflamação", sublinha. Ao nível metabólico, o stresse contribui para o aumento da produção de hormonas.