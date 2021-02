A sua cama pode afetar mais a sua saúde do que aquilo que imagina, pelo que há uma série de cuidados que deve ter e de escolhas que deve ponderar para conseguir dormir melhor e descansar mais. No que toca ao colchão, por exemplo, para um suporte adequado de todo o corpo, prefira um modelo de rigidez média. Se houver uma diferença de peso significativa entre si e o seu companheiro ou companheira, opte por colchões individuais unidos com um só lençol capa. A pessoa mais pesada deve ter um mais duro.

Vire e aspire regularmente o colchão para garantir um arejamento eficaz e libertar-se, assim, de ácaros, de bactérias e de poeiras que podem gerar doenças. Substitua-o a cada oito a dez anos. Quanto às coberturas, lave-as semanalmente ou uma vez por mês, se usa um lençol de cima. O edredão deve ser higienizado duas vezes por ano ou de três em três anos, se o usa com capa. Ao secar um edredão de penas na máquina de secar, coloque duas bolas de ténis limpas no secador da roupa, para evitar que as penas aglutinem.

Em alternativa, seque-o ao ar livre. Apesar de nem toda a gente ter espaço para o poder fazer, é garantidamemnte mais vantajoso. Finalmente, temos a almofada, que também implica alguns cuidados. No momento de escolher uma, se dorme de costas ou de lado, opte por um modelo em espuma. Se dorme mais de lado, prefira um modelo contornado e adquira prefencialmente um pouco alto, se dorme de barriga para baixo. Se sofre de alergias, use uma capa anti-ácaros, um produto que encontra em lojas especializadas.