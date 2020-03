Prepare uma tisana desta erva, uma planta que fortalece o sistema imunitário e que também pode ser usada para prevenir a febre. O ideal é ingerir uma ou duas chávenas diariamente para prevenir os estados febris tradicionalmente associados às doenças dos meses mais frios e húmidos.

7. Infusão de salva

É outra das mezinhas sugeridas para prevenir estados febris. Junte uma colher de salva numa chávena com água a ferver e deixe repousar durante cerca de 15 minutos. Beba duas a três vezes por dia até ter febre.

8. Rodelas de cebola nas meias

Corte uma cebola em rodelas finas e, sentado confortavelmente, coloque-as em contacto das plantas dos pés, por dentro das meias. Substitua-as por outras mais frescas depois de meia hora. Se não gostar do cheiro das cebolas, pode utilizar batatas, que também são eficazes.

9. Sumos e caldos de vegetais

Para prevenir e atenuar os efeitos da febre, beba muitos líquidos, sobretudo sumos de frutos e vegetais. Os de beterraba, cenoura, tomate e limão são os mais aconselhados. Também pode ingerir, em alternativa, caldos de legumes, quentes.

10. Banhos à temperatura ambiente

É outra das soluções apontadas para combater a febre. Tome um banho com água a temperatura ambiente ou aplique toalhas húmidas na testa e no rosto de 15 em 15 minutos.

11. Chá de sabugueiro

Faz bem à constipação. Junte uma colher de bagas de sabugueiro por taça de água quente e deixe repousar durante cerca de 10 minutos. Mantenha o recipiente tapado até esgotar o preparado. Beba uma taça deste chá três vezes ao dia até que os sintomas desapareçam completamente.

12. Alho triturado com mel e limão

Triture um dente de alho e misture-o com uma colher de mel e com um pouco de limão. Dissolva-o, de seguida, o preparado em água quente. Tome três vezes por dia. Os entendidos garantem que acaba com as constipações.

13. Vinho branco fervido

Ferva meio litro de vinho branco juntamente com meio litro de água durante cerca de 30 minutos. Depois, retire o preparado do lume e aguarde cerca de cinco minutos. Beba um copo com a bebida ainda quente. Também, é aconselhado para tratar constipações.

14. Banho aromático com óleos de plantas e citrinos

Misture, numa banheira cheia de água quente, quatro gotas de óleo de tomilho, quatro gotas de óleo de eucalipto e quatro gotas de óleo de limão. De seguida, deite-se e inale os vapores. Deve fazê-lo durante, pelo menos, 30 minutos para evitar constipações.

15. Pomada balsâmica caseira

Também é recomendada para prevenir constipações. Misture três gotas de óleo de eucalipto com cinco gotas de óleo de sementes de uvas e aplique-o sobre o peito antes de se deitar.

16. Vapores descongestionantes com ervas da floresta

Necessita de uma colher de sopa de folhas de pinheiro trituradas e de outra de folhas e de casca de eucalipto, para além de uma colher de café de tomilho e de dois litros de água. Para tratar da sinusite, ferva a água e junte, de seguida, todas as folhas, deixando-as em ebulição. Verta, seguidamente, o líquido para um pequeno alguidar metálico. Depois, com a cabeça tapada com uma toalha, respire pela boca e pelo nariz em cima do preparado.

17. Banho de nariz com bicarbonato de sódio

É outra das recomendações para acabar com a sinusite. Misture uma colherada de sal com duas chávenas de água morna e uma pitada de bicarbonato de sódio. Verta, de seguida, o líquido para um copo alto, incline a cabeça para atrás, oprima uma das fossas nasais e absorva. Uma vez realizada a operação, assoe-se.

18. Massagem com pressão

Uma massagem com pressão é outra das alternativas. Prima os polgares nos dois lados do nariz, retenha a pressão durante entre 15 a 30 segundos. Friccione, de seguida, as partes irritadas. Também afasta a sinusite.

19. Humidificador à base de água e tomilho

Ferva dois litros de água com um molho de tomilho durante 15 minutos, deixando, depois, que os vapores impregnem toda a habitação onde vai permanecer durante, pelo menos, 30 minutos.

20. Calor húmido e (muito) quente

Também alivia a sinusite. Ferva dois litros de água e uso-os para ensopar uma toalha média. Coloque-a, de seguida, ainda quente sobre os olhos e as maçãs do rosto até que se note o alívio. Evite o contacto direto com os olhos. Se preferir, em vez de uma única toalha, utilize duas mais pequenas, aplicando-a sobre as mesmas zonas da face.