Apesar de, às vezes, se confundirem, os sintomas da gripe são muito mais fortes do que os da constipação comum. Depois de cinco dias, a febre e outros sintomas costumam desaparecer mas a tosse e a debilidade podem persistir. A gripe contagia-se porque se propaga pelo ar, através de gotas infetadas por um vírus, que são expulsas com a tosse ou com os espirros. Os seus sintomas desaparecem, geralmente, numa semana. Para se proteger, há gestos a ter em conta.

Como se previne

- Ingira muitos líquidos. Pode beber água, sumos de fruta ou infusões. O seu corpo precisa de estar bem hidratado.

- Tente ter reservas de vitamina C no seu organismo. Para isso, ingira muitas frutas e verduras ou suplementos desta vitamina desde o princípio do outono.

Quando ir ao médico

É importante levar a gripe a sério, porque pode degenerar em pneumonia e noutras complicações graves, sobretudo em bebés, idosos ou pessoas com problemas de saúde crónicos.