O Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA) do Instituto Superior Técnico (IST) criou recentemente um modelo matemático e epidemiológico que permite avaliar a dispersão espacial do risco de infeção da COVID-19 para toda a área geográfica de Portugal Continental.

O mapa mostra todos os dias o risco de ficar infetado pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, em cada concelho do país.

Veja o mapa em baixo

O modelo permitiu gerar mapas de risco - compostos por várias cores que nos ajudam a perceber os diferentes níveis de risco de infeção - que conjugam os casos reportados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) com o número de habitantes de cada concelho, bem como a incerteza associada ao risco.

"Para além do mapa do risco, o modelo desenvolvido permite gerar um mapa que indica em cada localização a incerteza que temos na estimação do risco, ou seja, o modelo é capaz de refletir a incerteza associada aos erros de amostragem e à dimensão da população do concelho", explica a docente do Técnico e também investigadora do CERENA envolvida neste projeto, professora Maria João Pereira no site do IST.

"Os nossos modelos têm ainda a vantagem de desagregar os dados, ou seja, os fenómenos de contágio ‘desconhecem’ o limite dos concelhos, e este tipo de modelos permite ver o fenómeno no espaço de forma contínua, para melhor identificar os riscos na sua dimensão espacial", explica a investigadora. "Na realidade, estamos a registar a história ‘espacial’ da pandemia em Portugal", destaca a docente do Técnico.