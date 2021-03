A psicologia e a intervenção assistida com cães: que benefícios?

Em Portugal, a "Mind | Psicologia Clínica e Forense", em parceria com a Pet B Havior, tem vindo a disponibilizar intervenção assistida com cães em diversas áreas.

Mauro Paulino, psicólogo clínico e forense que é coordenador da "Mind | Psicologia Clínica e Forense", afirma que "este serviço é completamente desenhado à medida das necessidades do caso concreto. É uma intervenção que pode ocorrer em espaço interior e/ou exterior, inclusive em domicílio, contando com a presença do psicólogo e a colaboração do cão, no desenvolvimento de um programa terapêutico e/ou reabilitador".

Pedro Paiva, especialista em comportamento canino fundador da Pet B Havior, destaca que "é uma intervenção que ocorre com total respeito pela integridade do animal. Aliás, pelo treino que antecipa a intervenção e toda a dinâmica, o animal retira prazer do momento, considerando-o como um jogo".

Benefícios

Os benefícios da intervenção assistida com cães podem verificar-se em várias áreas, como exemplifica Mauro Paulino, ao referir que é "uma lógica de intervenção integrada. A componente emocional, cognitiva, comunicativa, social, comportamental, sensorial e física".

Para dar uma resposta eficaz às necessidades da intervenção, Pedro Paiva sublinha a importância do perfil dos cães facilitadores. "Apesar de nem sempre ter sido consensual que os cães possuem traços de personalidade, o que é facto é que os animais também possuem esta particularidade e faz com que se comportam de maneiras específicas em situações diferentes. A escolha dos cães facilitadores tem critérios de seleção altamente exigentes no que concerne às características temperamentais destes animais, muito antes do seu treino para esta função", diz.

Na opinião do especialista em comportamento canino, "o afeto é uma emoção presente em relações intra e interespecíficas estabelecidas pelos cães. Esta emoção está diretamente interligada ao carinho, permitindo ao cão formar vínculos seguros e equilibrados com a figura humana. Este é um processo de experimentação de emoções fundamentalmente positivas".

Mauro Paulino afirma que "a intervenção assistida com cães não é uma solução milagrosa para todos os casos. É uma abordagem técnica e científica rigorosa que de facto mostra mais valias em várias questões, tais como dificuldades de aprendizagem, gestão de relações familiares e restabelecimento do vínculo parental e/ou familiar, trissomia 21 ou mesmo com população mais sénior, por exemplo, com demências".

Em termos psicológicos, Mauro Paulino sublinha que os benefícios são vários, "desde o aumento do afeto positivo, dos níveis de relaxamento, com níveis mais elevados de humor, contribuindo para a redução de sintomas depressivos, de ansiedade, de isolamento. Em crianças, ajuda a promover competências de socialização e interação, no sentido da comunicação, sensibilidade social e confiança interpessoal, contribuindo para uma maior autoestima e autonomia, aumenta a capacidade de atenção e memória, por sua vez, com repercussões nos resultados escolares".

A intervenção assistida com cães cumpre todo um conjunto de medidas protocolares de saúde e bem-estar nos cães facilitadores, que assenta na acreditação a que estes animais estão sujeitos no Instituto de Educação e Ciências de Lisboa, como forma de garantir a saúde e bem-estar do animal no exercício da sua atividade e também dos interlocutores.

Um resumo em imagens