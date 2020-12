Com o inverno, chegam os chapéus de chuva, os gorros, as luvas e os sobretudos. E, com a chegada do frio, não deve descuidar a sua saúde auditiva. A verdade é que a nossa saúde, principalmente ao nível da audição, pode alterar-se na época mais gélida do ano, já que as baixas temperaturas contribuem para diminuir as nossas defesas. Torna-se recomendável, então, que se tomem medidas de prevenção, para manter os ouvidos protegidos.

Cuide da sua audição. É fundamental para que se sinta bem, em profundo equilíbrio e bem-estar. Eis, de seguida, alguns conselhos preventivos que mais deve ter em conta.

1. Não facilite

Preste especial atenção aos sintomas que a possam alertar para um possível transtorno dos ouvidos. Doenças como a bronquite ou a faringite podem chegar a afetar a saúde auditiva.

2. Proteja os ouvidos

É a recomendação mais básica mas são muitos os que a descuram. Mantenha os ouvidos protegidos na medida do possível no caso de baixas temperaturas. Aproveite os saldos para comprar um gorro de lã ou um tapa-orelhas, um acessório que além de protetor é muito elegante e chique.

3. Tenha cuidado com as otites mal curadas

Estas podem provocar inflamação num ou em ambos os ouvidos ao mesmo tempo. Não é grave, mas pode causar problemas de audição, que desaparecem se forem tratados adequadamente.

4. Evite as infeções

O catarro ou gripe podem afetar os ouvidos, seja porque aparecem focos infeciosos no aparelho auditivo, seja porque o sistema imunitário se debilita e faz com que estejamos mais expostos.

5. Tenha uma alimentação que fortaleça os ouvidos

Uma dieta rica em vitamina B-12 (leite e seus derivados, ovos, fígado, carnes vermelhas, aloé vera, algas ou polén) é altamente benéfica para o sistema nervoso e também para os ouvidos.

6. Não descuide da higiene dos ouvidos

É outra das regras básicas. Se deseja mais eficazmente limpar os seus ouvidos, recorra a difusores de água marinha e a não introduza cotonetes ou outros objetos.

7. Aqueça o ouvido

No caso de notar que o ouvido está inflamado por causa das baixas temperaturas, poderá aplicar ao chegar a casa uma botija de água quente, de forma externa, para acalmar a inflamação.

8. Faça uma revisão auditiva

Deve fazer sempre uma depois de ter curado uma otite ou qualquer tipo de infeção do ouvido com o objetivo de comprovar se afetou ou não a audição e tomar o quanto antes as medidas adequadas.

9. Defenda-se das mudanças de temperatura

Os ouvidos são um órgão especialmente sensível aos rigores do inverno. Podem ser afetados pelo frio, pelo vento e até por mudanças bruscas de temperatura quando saímos das nossas casas ou até dos transportes públicos ou privados para o exterior.

10. Dê especial atenção às crianças e aos idosos

São os grupos mais propícios a contrair doenças durante esta época do ano, devido principalmente ao facto de o seu sistema imunitário possuir menor capacidade defensiva perante agressões externas como o vento, o frio ou a chuva. Portanto, também são os grupos mais suscetíveis a padecer de transtornos auditivos nesta época do ano.

Texto: Alexandra Marinho (audiologista)