4. Adote a sopa

Consuma sopa pelo menos uma vez por dia, e sempre que possível, substitua a batata por leguminosas (feijão, grão, lentilhas). A presença de vegetais e leguminosas ajudam a reduzir o risco de doença cardiovascular, diabetes tipo II, regulam o trânsito intestinal e o controlo do apetite.

5. Não desperdice

Deite menos comida fora, comprando e cozinhando apenas o necessário e reaproveitando. 1/3 da comida produzida no nosso planeta nunca chega a ser consumida, num mundo onde 795 milhões de pessoas passam fome. Em Portugal, 2 milhões de famílias estão abaixo do limiar de pobreza. Deite menos comida for a este ano.

As recomendações são da nutricionista Inês Aparício, da Clínica Smylis, Parceira Fitness Hut - Grupo VivaGym.