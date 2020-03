1. Começam com um pequeno-almoço equilibrado

Tomar um pequeno-almoço adequado (completo, variado e equilibrado) contribui para os níveis de atenção, concentração e memória, bem como para prevenir doenças como a diabetes e ajuda no controlo do peso. Do pequeno-almoço podem fazer parte a fruta, o pão e o leite, mas outras alternativas podem e devem existir pois variar é um dos princípios da alimentação saudável.

2. Contêm sopas de hortícolas

A sopa é um prato de excelência e nutricionalmente rico, pela quantidade de vitaminas, minerais, fibras e água, importantes para o bom funcionamento do organismo e para auxiliar no controlo do apetite. Inicie as refeições principais com sopa e vá variando os hortícolas que utiliza na sua confeção.

3. Privilegiam a hidratação

Escolha a água como bebida de eleição. A correta hidratação contribui para o melhor funcionamento do organismo. A evidência científica indica-nos que parece existir uma associação entre a hidratação inadequada e um índice de massa corporal elevado, bem como entre a hidratação inadequada e a obesidade. A recomendação é que se beba entre 1,5 a 2 litros de água por dia, em pequenas quantidades de cada vez e de forma frequente ao longo do dia.

4. Fazem refeições planeadas

Planear é um dos segredos para uma escolha alimentar mais acertada. Planeie as suas refeições com antecedência e faça uma lista de compras dos alimentos que precisa para a semana. Prefira os alimentos não processados ou menos processados e esteja atento aos rótulos.