O óleo de palma é uma gordura vegetal que faz parte da composição de muitos alimentos. Batatas fritas, molhos, refeições preparadas, pastas para barrar e produtos de padaria e pastelaria (bolachas, biscoitos, massas para tartes e croissants) são alguns dos exemplos.

O principal risco para a saúde do consumo excessivo de alimentos com óleo de palma deriva do facto de ser uma gordura rica em ácidos gordos saturados nocivos (cerca de 50 por cento). Estes ácidos gordos saturados são considerados prejudiciais para a saúde porque aumentam o “mau” colesterol (LDL) no sangue, que potencia o desenvolvimento de obesidade e doenças cardiovasculares.

A par do óleo de palma, também o óleo de coco, a manteiga de cacau e a maioria das gorduras de origem animal são ricos em ácidos gordos saturados. Assim, mesmo que, por norma, as gorduras vegetais sejam consideradas mais saudáveis, esta não é uma verdade absoluta. Deve, por isso, preferir sempre gorduras com menor teor de ácidos gordos saturados.

Descubra a gordura mais saudável e compare a percentagem de ácidos gordos saturados e insaturados de diferentes gorduras neste artigo da DECO PROTESTE. Consulte também a quantidade diária aconselhável de ácidos gordos saturados e algumas recomendações para uma ingestão de gorduras integrada numa dieta equilibrada e saudável.

Analise os rótulos

Para saber se está a comprar produtos com óleo de palma na sua composição, basta ler os rótulos, onde a identificação deste ingrediente é obrigatória. Há também fabricantes que optam por destacar a afirmação “sem óleo de palma” nos rótulos dos seus produtos.

O uso frequente deste ingrediente deve-se a uma lista de características ideais para muitos produtos alimentares, bem como ao seu preço. O óleo de palma conserva-se facilmente, é bastante resistente ao ranço, não tem cheiro nem sabor e proporciona uma consistência cremosa (ou sólida à temperatura ambiente) a preparados, como refeições prontas e molhos consistentes.