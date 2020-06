4. A sua dieta é pobre em gorduras

Os alimentos ricos em gordura demoram mais tempo no trato gastrointestinal, o que significa que demoram mais tempo a serem digeridos e promovem a redução do apetite. Aqui incluem-se gorduras como os triglicéridos de cadeia média (presentes por exemplo no óleo de coco) e ácidos gordos ómega 3 (presentes nos peixes gordurosos como o salmão, atum e cavala ou nas sementes de linhaça ou nozes). Opte por consumir frutos secos entre as refeições para diminuir a sensação de fome durante o dia. Apesar dos seus inúmeros benefícios, o consumo de gordura deve ser moderado.

5. Não está a dormir horas suficientes

Dormir as horas suficientes é essencial para o bom funcionamento do cérebro, do sistema imunitário e é um fator no controlo do apetite pois contribui para regular a grelina, hormona que estimula o apetite. A falta de sono aumenta os níveis de grelina e poderá levá-lo a sentir mais fome.

Por outro lado, dormir o suficiente também contribui para garantir níveis adequados de leptina, outra hormona que promove a sensação de saciedade. Para manter as suas hormonas em equilíbrio é recomendável ter pelo menos 8 horas de sono ininterrupto todas as noites.

As explicações são da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde, em parceira com o Fitness Hut - Grupo VivaGym.