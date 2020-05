O stress leva-nos muitas vezes a comer em excesso e a procurar “alimentos de conforto”, sobretudo alimentos açucarados. Esse desejo súbito por determinados alimentos é designado por "food craving", que é um conceito que inclui processos emocionais (desejo intenso de comer), comportamentais (procura por comida), cognitivos (pensamentos sobre comida) e fisiológicos (salivação).

Estes cravings por alimentos ricos em açúcar estimulam a produção de serotonina, que tem um efeito positivo no humor. Contudo, sabemos que os cravings por doces aumentam o risco de obesidade, que constitui um estado crónico de inflamação e que associado a doenças com a diabetes mellitus, doenças cardio-vasculares e doenças pulmorares, que aumentam o risco de complicações graves, em caso de infeção por SARS-CoV-2.

O stress é também responsável por distúrbios do sono, que agravam ainda mais o stress e a vontade de comer doces, dando origem a um ciclo vicioso. Assim, é importante consumir alimentos que contenham ou promovam a síntese de serotonina e melatonina à noite, que ajudam a ter um sono mais tranquilo. Muitos vegetais (raízes e folhas), frutos (como a banana, a cereja e as amêndoas) e sementes, contém melatonina e/ou serotonina. Os alimentos ricos em triptofano, aminoácido precursor da serotonina e melatonina. como o leite e lacticínios, também são uma boa opção, ajudando não só na melhoria do sono, mas também na regulação da saciedade.

Durante a quarentena, o aumento da ingestão de alimentos desprovidos de interesse nutricional, como os doces, pode substituir, inconscientemente, a ingestão de alimentos nutricionalmente ricos, levando à deficiência de micronutrientes, que prejudica a resposta imunitária e nos torna mais suscetíveis a infeções virais. Assim, durante este período, é fundamental manter ou adquirir bons hábitos alimentares, seguindo um padrão alimentar saudável e equilibrado, que garanta a ingestão adequada de vitaminas, minerais e antioxidantes. Ingerir alimentos como frutas e vegetais, que são fornecedores de vitaminas e minerais por excelência, ajuda a fortalecer o nosso sistema imunitário, graças à sua riqueza em antioxidantes como a vitamina E, a vitamina C e o betacaroteno.

O betacaroteno existe sobretudo na batata-doce, cenoura e vegetais de folha verde. A vitamina C está presente no pimento, laranja, morangos, brócolos, manga, kiwi, limão e muitas outras frutas e legumes. A vitamina E pode ser obtida a partir de óleos vegetais, nozes, sementes, espinafres e brócolos. Outro nutriente essencial para o sistema imunitário é o zinco e, embora as ostras sejam a fonte de zinco por excelência, é possível obtê-lo a partir de alimentos mais comuns, como a carne, nozes, sementes de abóbora e leguminosas.

A quarentena resulta também numa menor exposição solar e consequente menor produção de vitamina D, cuja deficiência no inverno está associada a uma maior predisposição a infeções virais. Sabe-se também que níveis adequados de vitamina D reduzem o risco de doenças crónicas, que aumentam significativamente o risco de morte por infeções respiratórias. Assim, se possível, deverá manter uma exposição solar diária, de cerca de 15 minutos (na varada, à janela ou, quando possível, num quintal ou jardim privado). Procure ainda ingerir fontes alimentares de vitamina D como peixes gordos, fígado, gema de ovo e alimentos fortificados em vitamina D.