Há quem não o aprecie mas também são muitos os que não passam sem ele. Mas, afinal, o que é que o distingue do preto e até mesmo do de leite? É mais ou menos saudável do que as versões tradicionais? As explicações dos especialistas!

O chocolate branco difere do chocolate preto ou de leite pelo facto de ser utilizado na sua preparação manteiga de cacau e não cacau, ao qual se junta, depois, açúcar e leite, daí o seu travo mais doce. Uma vez que não se utiliza cacau nem pasta de cacau na sua confeção, o chocolate branco não possui as mesmas características nutricionais do que os que levam na sua composição. As propriedades antioxidantes e psicoativas também não são as mesmas, uma vez que estão ausentes a cafeína e a teobromina. Estas substâncias exercem uma ação estimulante sobre o sistema nervoso central. O chocolate branco é mais rico em cálcio do que o chocolate preto. Para ser comercializado como chocolate branco, deve conter, pelo menos, 20% de manteiga de cacau, 14% de leite, 3,5% de gordura de leite e açúcar. O consumo de qualquer chocolate deve ser sempre moderado devido ao seu elevado valor calórico. Um quadradinho diário é perfeitamente admissível, se compensar com atividade física regular.