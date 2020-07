Do cacau ao chocolate. A história doce de um alimento a ingerir com conta, peso e medida

Os portugueses gostam de chocolate. Além de ingerirem, em média, cerca de dois quilos deste alimento por ano, também gostam de oferecer chocolates aos outros, sobretudo aos familiares e amigos. Segundo a Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria (ACHOC), anualmente gastamos mais de 200 milhões de euros na aquisição deste produto, com as vendas a subir exponencialmente no Natal e na Páscoa.

O cacau que está na sua origem é obtido a partir das sementes de uma árvore de pequeno porte nativa da América Central e da zona norte da América do Sul. O nome científico do Theobroma cacao L. foi-lhe atribuído por Carl Lineu, que viveu entre 1707 e 1778 no segundo volume da obra "Species plantarum", editada em 1753, uma publicação fundadora da nomenclatura botânica contemporânea.

Carl Lineu utilizou, na altura, parte do nome que outros autores haviam atribuído a esta planta, cacao, aproveitando-o para criar um novo género, Theobroma, que significa alimento divino.

A palavra deriva de duas gregas, theós, que significa deus, à qual se adicionou broma, que significa alimento. Os gregos, hoje, consomem praticamente o dobro do chocolate que os portugueses ingerem, cerca de quatro quilos por ano.

O cacaueiro, a planta do cacau, apresenta um tipo de floração e frutificação pouco comum. As flores e, depois, os subsequentes frutos nascem no tronco principal ou nos ramos que lhe estão próximos. Este tipo de floração cauliflora também ocorre nas olaias. Após a colheita dos frutos, as sementes são submetidas a um processo fermentativo e oxidativo para desenvolverem o aroma característico do cacau.

Segue-se a secagem, que tem como objetivo diminuir o teor de água. As sementes são, depois, processadas industrialmente. Em geral, esse processo decorre, muitas vezes, nos países consumidores. Apesar de serem muitos os países que produzem chocolate localmente, a Suíça e a Bélgica são dois dos países que melhor souberam tirar partido deste ingrediente, criando uma verdadeira indústria global.

Os factos históricos mais marcantes

O cacau chegou à Europa no início do século XVI, trazido pelos conquistadores espanhóis no seguimento da epopeia dos descobrimentos, mas apenas no século XVII é que este alimento entrou nos circuitos europeus e se tornou verdadeiramente popular. Para responder à crescente procura, estabeleceram-se plantações nas colónias francesas das antigas Índias Ocidentais (Caraíbas) e nas colónias espanholas americanas.

Nas civilizações pré-colombianas, o cacau era consumido sob a forma de uma bebida, à qual se adicionava piripíri e baunilha. Estas especiarias são nativas da mesma região onde se encontravam os cacaueiros silvestres. Além de se utilizarem na preparação de bebidas, as sementes de cacau também se utilizaram como moeda. Contudo, a expressão popular "ter cacau" não terá tido origem nesta prática da Mesoamérica.

Terá, segundo muitos historiadores nacionais, surgido apenas no final do século XIX, quando as fortunas provenientes do cultivo e do comércio de cacau produzido na colónia portuguesa de São Tomé impressionaram a sociedade lisboeta da altura. Ter cacau, mais do que andar com chocolates nos bolsos, era, então, sinónimo de ter fortuna. Uma conotação popular que ainda hoje permanece.