Descubra em cada dia da semana diferentes formas de comer chocolate e delicie-se à medida que perde peso. Após atingir o seu objetivo, siga os conselhos da dietista Marisa Costa. "Para manter a perda de peso adote uma alimentação e um estilo de vida saudáveis associados à prática de exercício físico", refere a especialista. Este é o plano semanal que a especialista elaborou e que deve considerar em cada um dos dias:

- Segunda-feira

Pequeno-almoço: 2 dl de leite magro adoçado com 1 colher de chá de cacau em pó + 1 pão de mistura com compota de frutos vermelhos

Meio da manhã: 2 bolachas tipo maria + 1 peça de fruta

Almoço: 1 creme de legumes + 1 salada de cuscuz com frango desfiado com tomate, rúcula, pepino ou outros vegetais ou legumes a gosto + 1 peça de fruta

Lanche: 1 iogurte liquido magro + ½ pão de mistura com 1 fatia de queijo

Jantar: 1 sopa de espinafres + 1 dourada grelhada com legumes salteados + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

- Terça-feira

Pequeno-almoço: 1 chá de ervas sem açúcar + 2 fatias de pão de mistura torradas com queijo fresco

Meio da manhã: 1 iogurte magro + 1 barrita de cereais integrais com chocolate

Almoço: 1 sopa de agrião + 1 posta de salmão grelhado com batata salteada com azeite, alho e orégãos + 1 salada de alface + 1 peça de fruta

Lanche: 1 iogurte liquido magro + ½ pão de mistura com 1 fatia de queijo

Jantar: 1 creme de abóbora + 1 filete de peixe-gato envolvidos com legumes confecionado no forno + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

- Quarta-feira

Pequeno-almoço: 1 café com leite adoçado com uma pitada de cacau em pó + 1 pão de mistura com fiambre de peru ou de frango

Meio da manhã: 1 gelatina

Almoço: 1 sopa de couve lombarda + 1 bife de frango de cebolada com 2 colheres de sopa de arroz colorido confecionado com ervilhas, cenoura, tomate e milho + 1 peça de fruta

Lanche: 1 copo de leite magro + ½ pão de mistura com uma fatia fina marmelada

Jantar: 1reme de brócolos + 1 robalo no forno com couves-de-bruxelas + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

- Quinta-feira

Pequeno-almoço: 2 dl de leite magro com 4 colheres de sopa de cereais integrais com pepitas de chocolate negro

Meio da manhã: ½ pão de mistura com pouca manteiga/margarina sem sal + 1 iogurte magro

Almoço: 1 sopa de hortaliça + 1 porção de coelho grelhado com 2 colheres de sopa de puré de batata + 1 peça de fruta

Lanche: 1 peça de fruta + ½ pão de mistura com 1 fatia de queijo

Jantar: 1 creme de cenoura + 1 omelete de queijo com espargos + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

- Sexta-feira

Pequeno-almoço: 2 dl de leite magro + 1 torrada de pão de mistura com compota de maçã e canela

Meio da manhã: 2 bolachas tipo maria + 1 peça de fruta

Almoço: 1 creme de legumes + 1 salada de feijão frade com atum ao natural + 1 peça de fruta

Lanche: 1 iogurte líquido magro de stracciatella + 1 bolacha de arroz

Jantar: 1 sopa de feijão verde + 1 fatia de piza de legumes + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

- Sábado

Pequeno-almoço: 1 sumo de fruta natural + 1 café sem açúcar com 1 quadrado de chocolate negro + 1 fatia de pão de mistura com queijo fresco

Meio da manhã: 2 bolachas tipo maria + 1 iogurte magro

Almoço: 1 creme verde + 1 porção de cação de cebolada com coentros e arroz branco + 1 salada de feijão-verde + 1 peça de fruta

Lanche: 1 iogurte liquido magro + ½ pão de mistura com 1 fatia de fiambre de frango ou de peru

Jantar: 1 caldo verde + 1 bifana grelhada com salada de alface, tomate e pepino + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

- Domingo

Pequeno-almoço: 2 dl de leite magro + 1 pão de mistura com compota de abóbora

Meio da manhã: 2 bolachas tipo maria + 1 peça de fruta

Almoço: 1 creme de legumes + 1 porção de perna de peru com legumes e batatinhas no forno + 1 bola de gelado de chocolate

Lanche: 1 chá de ervas + ½ pão de mistura com 1 fatia de queijo

Jantar: 1 sopa de legumes + 1 hambúrguer grelhado com salda de alface e cenoura raspada + 1 peça de fruta

Ceia: 1 chá de ervas + 3 bolachas tipo maria

Texto: Vanda Oliveira com Marisa Costa (dietista)