Ainda que a base sejam proteínas vegetais ou animais baixas em gordura, convém introduzir alguns hidratos de absorção lenta, nomeadamente pão de mistura, leguminosas, batata, arroz ou massas, ricos em nutrientes essenciais e fibra. Pode recorrer aos cereais integrais de manhã, por exemplo, desde que opte por versões sem açúcares adicionados. Beber infusões ou comer frutas com pouco açúcar, outra das dicas, ajuda a controlar o apetite e a gerar saciedade.

A receita do caldo detox

A base da dieta é uma sopa preparada com quatro alhos-franceses, dois nabos, uma cebola e um pouco de aipo, que deverá comer sempre que sentir fome. Para cozinhá-la, deve cortar os alhos-franceses em pedaços e salteá-los em azeite, na quantidade mínima indispensável, até que ganhem cor. Adicione o resto dos ingredientes também cortados em pedaços e junte cerca de um litro de água. Deixe ferver até que todos os pedaços fiquem quase desfeitos e tempere com (pouco) sal.

Os alimentos que não deve comer

Há ingredientes alimentares não recomendáveis nesta dieta. Durante esta semana, evite qualquer tipo de alimentos fritos ou refogados, álcool e doces. Estão proibidos hidratos de carbono de absorção rápida, incluindo refrigerantes, açúcar, alimentos açucarados, bolos de pastelaria e guloseimas. Ocasionalmente, pode beber um refrigerante light, mas apenas uma ou duas vezes ao longo da semana, por causa do gás, assim como chás frios e infusões sem açúcar e sumo de tomate caseiro.

E, claro, muita água. Reduza ao máximo o consumo de massa, arroz, batata e pão enquanto fizer esta dieta, preferindo sempre as versões integrais. Um pequeno quadrado de chocolate negro ajuda a acalmar os ataques de fome, mas pode fazê-lo só uma ou duas vezes ao longo da semana. Evite as frutas mais calóricas, como o abacate, o pêssego, a banana ou as uvas porque podem sabotar a dieta. Tente evitar algumas verduras como a alface, que pode potenciar a retenção de líquidos.

O plano que deve seguir em cada um dos dias

Estas são as refeições que deve fazer ao longo da semana em que segue o regime:

- Segunda-feira

Pequeno-almoço: 1 chávena de café + 1 fatia de pão torrado + 1 maçã

Almoço: 1 sopa de legumes + 150 gr de frango + 1 colher de sopa de arroz branco com brócolos

Jantar: 1 creme de espinafres

- Terça-feira

Pequeno-almoço: 1 taça de cereais sem açúcar com leite magro

Almoço: 2 bifes de peito de frango + 1 colher de sopa de massa cozida + 1 salada de tomate

Jantar: 1 creme de legumes

- Quarta-feira

Pequeno-almoço: 1 chávena de café com leite magro + 1 fatia de pão torrado + 1 maçã

Almoço: 1 porção de peixe grelhado + ½ batata salteada com pouca gordura + 1 salada de alface

Jantar: 1 creme de cenoura

- Quinta-feira

Pequeno-almoço: 1 taça de cereais sem açúcar com leite magro

Almoço: 1 creme de brócolos + 1 omolete de atum

Jantar: 1 creme de abóbora + 1 sanduíche de vegetais com fiambre de peru ou frango em pão integral

- Sexta-feira

Pequeno-almoço: 1 chávena de café com leite magro + 1 fatia de pão torrado + 1 maçã

Almoço: 1 espetada de verduras com peru

Jantar: 1 creme de legumes + 1 iogurte de frutas + 1 gelatina

- Sábado

Pequeno-almoço: 1 taça de cereais com leite magro

Almoço: 1 tigela de sopa de peixe

Jantar: 1 dose de verduras e legumes com camarão cozido salteados com pouco azeite

- Domingo

Pequeno-almoço: 1 chávena de café com leite magro + 1 fatia de pão torrado + 1 maçã

Almoço: 1 sopa de agrião sem batata + 1 bife de peru grelhado com salada

Jantar: 1 omoleta de legumes com cubos de queijo magro

- Todos os dias



Meio da manhã: 1 peça de fruta à escolha ou 1 sumo natural ou 1 laticínio magro

Lanche: ½ pão de mistura com queijo fresco magro + 1 peça de fruta ou 1 copo de leite magro

15 minutos antes das refeições: Alterne entre uma tigela de caldo detox ou uma outra sopa leve, consoante o seu grau de apetite

3 dicas para uma dieta de sucesso

1. Para potenciar os resultados da dieta, é conveniente fazer caminhadas a passo acelerado de, no mínimo, 30 minutos todos os dias.

2. Lembre-se que, depois de atingir o objectivo, e para conseguir manter o peso perdido, deve adotar uma alimentação sã e um estilo de vida saudável, principalmente no mês seguinte à dieta.

3. Se, por algum acaso, tiver necessidade de furar o plano, é importante que mantenha a máxima de fazer cinco refeições diárias, exercício físico e beber muita água. Se cometer algum excesso, compense no dia seguinte ingerindo sobretudo alimentos hipocalóricos.