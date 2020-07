É nessas alturas que comemos mais e que, por norma, fazemos as piores escolhas. Quando estamos sujeitos a elevados níveis de stresse, o tipo de alimentação que adotamos, geralmente, torna-se nutricionalmente mais pobre, embora mais calórico. Também sucede consigo? A pressa associada ao nervosismo e à ansiedade leva-nos a consumir alimentos ricos em gorduras e açúcares, muitos deles industriais, que nos fazem engordar mas que pouco (ou nada) beneficiam a nossa saúde e o nosso peso.

Em termos nutricionais, um dos aliados imprescindíveis para quem se sente stressado é a vitamina C. Em situações de stresse, nervosismo e ansiedade, as defesas diminuem. Assim, na prática, não lhe podem faltar frutas e verduras. Este é um dos princípios do plano alimentar que preparámos para si e que pode encontrar já de seguida. Para além de ser fácil de seguir, tem a vantagem de integrar alimentos que, à partida, costuma ter na sua dispensa ou no seu frigorífico ou que adquire com muita facilidade.

Pequeno-almoço

- Opção 1: Sumo de laranja + 1 fatia de pão integral com mel + 1 chá de tília

- Opção 2: 1 peça de fruta + 30 g de cereais + 1 café com leite magro

Almoço

- Menu 1: 150 g de pescada cozida o vapor + 1 salada salada + 1 peça de fruta