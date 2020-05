O pão e as massas são altamente tentadores para a maioria das pessoas mas também chegam a ser muito calóricos, o que acaba por ser um problema para quem lida com oscilações de peso. Os alimentos ricos em hidratos de carbono não devem ser ingeridos indiscriminadamente a qualquer hora. A sua ingestão deve concentrar-se essencialmente no pequeno-almoço, quando as necessidades energéticas do organismo são maiores, diminuindo ao longo do dia.

Depois de conhecer as melhores opções de hidratos de carbono, integre-as no seu plano alimentar, com conta, peso e medida, cumprindo o esquema nutricional definido por Marisa Costa, dietista, que lhe vai permitir perder até cerca de quatro quilos em apenas um mês. Se o cumprir à regra, vai sentir-se mais saciado e emocionalmente mais estável. Se adotar as recomendações propostas por esta especialista, perderá peso. Este é o plano alimentar que deve seguir: