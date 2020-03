Estamos a passar por uma fase sem precedentes, a debater contra o desconhecido. Não sabemos o comportamento deste vírus, e por isso acreditamos que a única forma de o travar é seguir as recomendações da Direção-geral da Saúde (DGS) e ficar em casa. Não existe qualquer associação conhecida entre a alimentação ou suplementação e a prevenção ou tratamento da infeção por coronavírus. No entanto, sabemos que praticar atividade física, manter um padrão de sono regular, assegurar uma ingestão hídrica adequada e manter uma alimentação equilibrada e diversificada, com um aporte suficiente de vitaminas e minerais, contribui para garantir o normal funcionamento do sistema imunitário.

Por estarmos mais tempo em casa e muitas vezes em teletrabalho, o tempo sedentário aumenta. Esta diminuição da atividade física está associada a uma diminuição do gasto energético diário que, aliado à maior disponibilidade alimentar, acarreta a difícil questão: como não aumentar de peso, nem perder massa muscular nestes dias de maior inatividade física? É necessário adaptar o valor calórico ingerido à diminuição do gasto energético diário, isto é, ingerir menos calorias face à diminuição das calorias gastas pelas nossas atividades diárias.

Em primeiro lugar, é essencial tentar manter alguma atividade física dentro das possibilidades que tivermos: fazer limpezas profundas em casa, usar escadas se tiver, aproveitar o terreno ou jardim para fazer alguma atividade física ao ar livre ou montar um mini ginásio em casa e seguir as orientações dos vários personal trainers que partilham os seus vídeos caseiros. São várias as opções que nos chegam pela internet.

É, também, importante gerir os níveis de stress com atividades que proporcionem algum lazer e relaxamento. Fazer um curso online que lhe interesse, ler um livro, ouvir música, ver aquele filme ou série que andava a adiar, pintar, brincar com os mais pequenos, ou mesmo meditar, de forma a manter-se ocupado e a controlar a sua fome emocional e as porções alimentares. Não coma por impulso e não esteja constantemente a atualizar-se e a ler notícias e artigos sobre a situação que vivemos.

Manter um padrão de sono regular é essencial para regular a sua atividade hormonal e gerir os níveis de stress. Por isso não facilite na hora de se deitar nem procrastine de manhã para se levantar.

Em termos alimentares, deve controlar primeiramente aquilo que traz para casa e fazer uma lista de compras prévia, adquirindo alimentos saudáveis e apenas nas quantidades de que realmente necessita. Não tenha alimentos processados e ricos em gordura e sal… Em tempo de disponibilidade alimentar permanente, vai ser difícil cumprir o "é só mais esta bolacha e depois paro".

Feitas as compras, devemos reforçar ainda as recomendações de higiene e segurança alimentar em casa, apesar de ainda não existir evidência de que os alimentos possam ser um veículo de transmissão do vírus.

Outras recomendações

Seguir as recomendações de higiene da DGS após a chegada da rua, para evitar trazer o vírus para casa.

Lavar e desinfetar os sacos utilizados nas compras após o armazenamento dos produtos adquiridos.

Armazenar os produtos de acordo com as suas datas de validade, para que os primeiros a serem consumidos sejam os com menor validade.

Não encher demasiado o frigorífico ou congelador, organizando de acordo com as recomendações mediante a temperatura.

Organização do frigorífico, informação adaptada do site da Ordem dos Nutricionistas