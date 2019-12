Se a estação dos atchins ainda agora se iniciou e a sua garganta já se queixa, está mais do que na hora de reforçar as suas defesas. As baixas temperaturas e uma maior concentração de pessoas no interior das casas e dos espaços públicos nos meses de temperaturas mais baixas são propícias à sobrevivência e propagação dos vírus através do ar e são sinal de que as chamadas doenças de inverno ou infeções respiratórias, que importa travar rapidamente, estão aí.

Para atuar antes que cheguem é essencial aumentar as nossas defesas, reforçando o sistema imunitário. A chave da prevenção, essencial nesta fase, está na alimentação, na adoção de um estilo de vida saudável e (também) no uso de produtos naturais, como é o caso das infusões de plantas quentes que, em ingeridas em simultâneo com a toma de suplementos alimentares, podem ser uma excelente ajuda. Além de aquecerem as mãos, também reconfortam a alma.

Na opinião do médico de clínica geral Pedro Lôbo do Vale, há dois comportamentos que não podem ser menosprezados nesta fase do ano. "É certo que uma alimentação correta e um bom estado físico ajudam a reforçar as defesas", sublinha este profissional de saúde português. "Contudo, tem vindo a ser cada vez mais comprovada a eficácia da toma de suplementos alimentares na prevenção e tratamento das doenças de inverno", assegura ainda o especialista.

A dieta que aumenta as suas defesas

A alimentação tem um papel crucial no reforço do sistema imunitário e, segundo Pedro Lôbo do Vale, "deve ser tão diversificada quanto possível, com especial abundância de alimentos hortícolas, cozinhados e crus, para além de frutas, cereais integrais, sementes, leguminosas, peixe, gorduras vegetais e iogurte ou leite fermentado", recomenda a médico. Dê particular atenção a estes alimentos durante todo o ano e ganhe uma saúde de ferro nesta altura do ano.

As frutas e os vegetais a privilegiar nesta fase