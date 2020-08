Nas últimas décadas, as coisas mudaram. Devido às alterações nos nossos hábitos, nem todas as pessoas conseguem ter uma alimentação saudável, comprometendo a ingestão de vitaminas, minerais e fibras. Assim, segundo Pedro Lôbo do Vale, médico de clínica geral, "se nos enquadramos neste grupo da população, com rotinas complexas e falta de tempo para organizarmos devidamente as nossas escolhas alimentares, só teremos a beneficiar com a toma de suplementos alimentares".

O especialista, defensor da ingestão destes complementos, explica ainda que "estes, ao veicularem os nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento do nosso organismo, em doses que contribuam para o reforço das nossas defesas naturais, irão ajudar-nos a sentirmo-nos mais fortes, com mais vitalidade", garante. Tome, de seguida, nota dos oito alimentos que deve procurar consumir mais no seu dia a dia.

1. Citrinos

A laranja fornece cerca de 42 calorias por cada 100 gramas e o limão 26. Estes frutos reduzem o risco de anemias, favorecendo a absorção de ferro. Previnem as cataratas e o chamado colesterol mau, refrescam e são cardiosaudáveis. O limão e a laranja têm muita vitamina C.

Existe muita controvérsia sobre a sua utilidade na prevenção e/ou alívio de constipações. A verdade é que entre 400 e 800 miligramas desta vitamina (100 gramas de laranja contêm 57 miligramas) melhoram o estado geral de quem delas padece.

2. Couves

Não é que sejam o nosso alimento preferido do supermercado mas, se soubéssemos o quão saudáveis são, mudaríamos de opinião. São anticancerígenas, previnem a espinha bífida no feto e são cardiosaudáveis. A couve portuguesa, por exemplo, tem apenas 26 calorias por 100 gramas.

As couves ativam o sistema imunológico, aumentando a potência das defesas. Para além disso, também contêm vitamina B, a vitamina que participa mais activamente na produção de anticorpos e glóbulos brancos.

3. Espargos

São um alimento gourmet, muito usado na nova gastronomia, pelas suas propriedades aromáticas, de textura e sabor. Mas, para além disso, não engordam nada, uma vez que existem apenas 18 calorias por cada 100 gramas de espargos. São diuréticos, uma vez que têm um conteúdo elevado de água.

São ainda um laxante natural graças à sua fibra e previnem as cataratas, as doenças cardíacas e a hipertensão arterial. Estes vegetais, muito apreciados por muitos, contêm vitaminas C e E, e provitamina A, para além de um nutriente chamado lignano, o fitoestrogénio, que parece ser um potentíssimo antioxidante contra tumores e cancros por reforçar a parede celular.

4. Tomates

Cada 100 gramas tem apenas 19 calorias. Este fruto está associado à melhoria da capacidade mental e física em pessoas idosas e reduz o risco de doença cardíaca. O melhor do tomate é o caroteno que contém, chamado licopeno, e que está presente em mais de 80% do fruto, no tomate cozinhado também e inclusive em melhores níveis.

Esta substância evita a oxidação. Contribui para abrandar o envelhecimento celular. Se o ingerir com alimentos ricos em vitamina E, como o abacate ou azeite, por exemplo, o seu efeito é ainda mais potente.