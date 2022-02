Se este é o seu caso, não se preocupe. Como a velha frase diz - e muito bem: “Nunca é tarde para começar”, mas como o mês de janeiro é o “mês internacional das dietas” bem como de iniciar todas as mudanças de hábitos e rotinas que não foram cumpridas nos anos anteriores, muitas pessoas sentem-se frustradas por ainda não terem conseguido iniciar nenhuma destas mudanças e, no segundo mês do ano, já acham que está tudo perdido. Esse não deve ser o pensamento nem no segundo mês, nem no terceiro, nem no quarto (…) nem no décimo segundo. O facto de o ano ser repartido em doze meses e de comemorarmos o início de um novo ciclo com a passagem de ano não invalida todos os benefícios que as tão desejadas mudanças de rotina fariam por si depois de iniciadas, por isso, mais uma vez: nunca é tarde para começar.

A verdade é que nem todas as pessoas lidam bem com “timings” e estas obrigações podem ser um peso a mais para o início de qualquer novo hábito. Começar qualquer alteração com leveza e sem cobranças faz com que os resultados e melhorias apareçam quando menos se espera e de uma forma surpreendentemente positiva, seja qual for o objetivo.

Confira algumas das resoluções de Ano Novo mais comuns e dicas de como torná-las realidade:

Perder peso

Este é um dos desejos mais frequentes quando se trata de resoluções de Ano Novo e, apesar de parecer que não, quem está acima do peso e quer emagrecer sabe muito bem todas as teorias que deve pôr em prática, como comer melhor, mexer-se mais, dormir bem, beber mais água etc.

Mas por que razão esta é uma resolução que frequentemente falha e é empurrada de ano para ano? Simples: para perder peso uma série de hábitos e rotinas devem ser alterados e só de pensar em ter que orientar toda a vida para tantas trocas de hábitos, é desanimador. Existem algumas soluções para isso:

- Procurar ajuda de profissionais qualificados, como médicos, nutricionistas, psicólogos e personal trainers é um grande auxílio. Identificar a sua maior dificuldade e iniciar um acompanhamento é ótimo e, melhor ainda, se puder ser acompanhado por todas as especialidades.

- Se é uma meta que ainda vai tentar sozinho, as hipóteses de sucesso são maiores quando se inicia uma mudança de cada vez.

Começar/intensificar a prática de atividade física

A primeira questão que deve ser colocada neste caso é “porque é que eu quero isso?”. Se for por que quer ter um corpo fit como o dos famosos/desportistas ou por que quer fazer aquela pose acrobática nível avançado de yoga, esqueça. Apesar de ser importante definir metas e de não ter nada de errado em almejar patamares elevados, traçar objetivos realistas e de curto prazo é uma forma muito mais eficaz e recompensadora do que objetivos que, ao início, parecem impossíveis. Pense que para chegar ao topo é preciso passar por todos os degraus.

Cuidar melhor da saúde

Objetivos vagos são muito difíceis de cumprir. Ser específico facilita muito tomar uma atitude. Querer cuidar melhor da saúde é ótimo, mas como? Deixar de fumar? Fazer terapia? Fazer análises? Emagrecer? Defina objetivos específicos.

Ter mais tempo para si mesmo

Este é mais um objetivo vago que grande parte das pessoas deseja, mas o “como” é que muitas vezes ninguém sabe. O dia tem 24h. Faça uma lista com todas as tarefas do seu dia a dia e o tempo que cada uma delas leva (não se esqueça de incluir as horas de sono, se possível, em quantidade adequada!). Com esta a lista ficará mais claro o que é que pode ser ajustado e o que está fora do padrão. Depois de definir o que deve ser melhorado, objetivos específicos podem ser traçados: se está a fazer horas extras demais, que tal falar com o chefe ou pensar num novo rumo de trabalho? Se perde muito tempo com deslocação, pensar em outras soluções de transporte ou mudanças (de casa ou de trabalho) pode ser uma prioridade e um desejo mais tangível. Se a falta de tempo deriva de uma dedicação full-time aos outros, por que não aprender a pedir ajuda, a dizer não ou a delegar tarefas?

A regra de ouro é: os desejos e vontades podem ser muitos, mas tente direcionar os seus esforços para uma meta de cada vez. Atingir um objetivo é mais simples do que mirar em dois ou três ao mesmo tempo. Isso facilita o sucesso e previne sentimentos de frustração. Por isso, defina prioridades.

Se precisa de ajuda para fazer acontecer e para que a adaptação seja mais fácil, procure ajuda profissional. Nem sempre conseguimos fazer alterações de hábitos por conta própria e está tudo bem. Existem muitos especialistas prontos para o ajudar e vibrar com o seu sucesso!

Um artigo de Renata Migueis, Nutricionista na Diet Academy.