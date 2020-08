Porque vivemos um calvário de sucessivas dietas restritivas? O que falha nestas? Para Sophie Deram, nutricionista doutorada pelo Departamento de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a resposta está na nossa própria biologia. Somos programados para sobreviver às privações. Restringir alimentos despoleta um sinal de alerta no nosso cérebro. Inteligente, o nosso corpo contorna as estratégias das dietas restritivas, finta-as e estas deixam de resultar. Em consequência, ganhamos peso.

“Estamos a fazer um esforço para passar fome, num raciocínio simplificado de peso. Hoje vamos contra toda a ´programação` de milhares e milhares de anos do percurso humano”, salienta Sophie à conversa com o SAPO Lifestyle, tendo como mote o lançamento em Portugal do seu mais recente livro “O Peso das Dietas” (Bertrand Editora).

Um peso que não é só físico, mas também psicológico e emocional. “Vivemos numa sociedade que valoriza muito a magreza, muitas vezes que não é natural”, sublinha a nutricionista, que nos propõe a redescoberta do prazer de comer, o reencontro com a autoestima e a construção de uma relação saudável com a comida e imagem corporal.

“A nutrição é uma ciência complexa, mas comer bem é simples. Hoje, perdemos a confiança no nosso corpo. As pessoas estão a terceirizar a sua fome, que lhes digam o que tem de comer e quando. Vamos recuperar a saúde quando recuperarmos este domínio”. Uma equação onde a nutricionista não isenta a indústria alimentar e, nesta, também aquela ao serviço do veganismo. Também aqui há alimentos ultraprocessados, de acordo com a especialista alimentar.

“O mundo está a adoecer e as novas gerações estão a ser prejudicadas”, salienta Sophie, ativista contra as dietas restritivas e defensora do prazer de comer e do comer consciente, que nos deixa pistas para retomarmos um caminho quase perdido: não fazer dieta restritiva, comer mais alimentos frescos caseiros, menos industrializados e cozinhar.

“Barriga vazia não tem alegria”. Parece-lhe uma boa máxima para começarmos esta conversa sobre dietas restritivas?

O título do meu livro, “O Peso das Dietas”, relaciona-se precisamente com o que refere, pois falo de dietas restritivas, aquelas que cortam calorias ou cortam grupos alimentares ou alimentos de que gostamos. Dietas que podem resultar no início mas, depois, a pessoa volta a engordar e a ganhar peso. Essa é a parte física. Também há um peso na cabeça, mental. O meu trabalho centra-se tanto na parte da obesidade, como no transtorno alimentar. São dois lados da mesma moeda. Temos de aprender a fazer as pazes com a comida. Uma dieta restritiva, deixando a barriga vazia, vai desequilibrar todo o nosso sistema.

No fundo, a dieta restritiva vai acionar um grande stress mental e vai modular tanto o centro do apetite como o centro emocional. Aumenta o risco de depressão, ansiedade até síndrome de pânico. É interessante verificar que somos programados para odiar fazer dieta. O professor Howard Steiger que trabalha a mesma área que eu, a predisposição genética dos transtornos alimentares, afirma que fazer dieta é o maior stress para o nosso cérebro. Costumo dizer que só há um stress maior, não respirar. Depois desse é não comer.

Afirma que as dietas restritivas “assustam” o cérebro. Porquê?

O nosso cérebro tem uma grande programação para se defender, para fazer com que voltemos a comer. É ancestral: dentro das cavernas, o maior medo do ser humano era passar fome. O homem pré-histórico pensava continuamente no que comer. Atualmente, parece que invertemos tudo e o maior medo da pessoa é comer. Estamos a fazer um esforço para passar fome, num raciocínio simplificado de peso. Hoje vamos contra toda a programação de milhares e milhares de anos do percurso humano.

Comer também é prazer e convivialidade. Sophie Deram alerta-nos para uma ameaça escondida, os distúrbios alimentares. créditos: Sophie Deram

As dietas restritivas não estão apenas relacionadas com a perda de peso, mas também com a nossa imagem…

Há uma permanente insatisfação corporal. Estamos numa sociedade que valoriza muito a magreza, muitas vezes que não é natural. O corpo das mulheres atualmente é muito definido, o que não é natural. Da mesma forma, o corpo do homem é trabalhado para ser musculado. A nossa imagem corporal está muito influenciada por estes padrões ideais e vivemos com insatisfação social, que mexe com o nosso bem-estar mental.

Infelizmente, a nossa sociedade confunde saúde e magreza. O peso tornou-se indicador de saúde. Sabemos que não é: vemos pessoas magras com problemas de saúde e pessoas com excesso de peso sem problemas de saúde. Uma das explicações para estas imagens pré-concebidas remonta a 1997, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) usou os critérios de Índice de Massa Corporal (IMC) para categorizar peso saudável, sobrepeso e obesidade.