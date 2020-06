Integram um programa de detox saudável e eficaz, um plano semanal exclusivo criado pela reputada nutricionista Iara Rodrigues propositadamente para a revista Prevenir. Para além de serem perfeitos para iniciar o dia de uma forma (mais) saudável e nutritiva, estes dois sumos e este batido têm ainda a vantagem de se preparem num ápice. Algumas destas confeções gastronómicas bebíveis, coloridas e deliciosas, recorrem a superalimentos para potenciar o(s) seu(s) efeito(s).

1. Sumo detox de couve e cenoura com maçã verde

Uma bebida purificante e nutritiva que leva ingredientes fora do comum, como é o caso da clorela, das sementes de chia e da água de coco. Em vez da salsa, pode preparar este delicioso sumo com coentros frescos. Pode ingerir este sumo detox uma vez por semana, idealmente ao pequeno-almoço, para libertar toxinas e purificar o seu organismo.

2. Batido de morango e banana com cevada e linhaça

Uma forma natural e saudável de iniciar o dia em beleza que é também um coquetel de vitaminas e de sais minerais. Também é ideal para o lanche. Se preferir, substitua a banana por pedaços de papaia madura e/ou polvilhe o batido com uma pitada de canela antes de servir. Encontra alguns dos ingredientes necessários em lojas especializadas.

3. Sumo de fruta com aipo e erva de trigo

Esta é outra das bebidas com funções detox propostas pela nutricionista Iara Rodrigues no âmbito do plano de purificação exclusivo que desenvolveu para a Prevenir. Muito fácil e rápido de preparar, este sumo é ideal para um pequeno-almoço mais saudável ou até para uma pausa sã. Pode adcionar mais água para obter uma bebida menos espessa.