Quantas vezes, ao arrumarmos a despensa, o frigorífico ou os armários da cozinha, não nos deparamos com embalagens de alimentos com o prazo de validade expirado há meses ou até mesmo há anos? Quando isso acontecer, não entre em pânico. Há produtos alimentícios que não se estragam e alguns deles são mesmo campeões de longevidade. Se não tem o hábito de cozinhar regularmente em casa, estes são exemplos de ingredientes alimentares que deve privilegiar na sua próxima ida ao supermercado.

1. Massas secas

Versáteis e saborosas, as massas têm grandes benefícios para a saúde, já que auxiliam o organismo a manter-se saudável e cheio de vigor, uma vez que são ricas em carboidratos, nutrientes essenciais para a energia diária de que o nosso organismo necessita. Desde que secas e mantidas em recipientes hermeticamente fechados, estas grandes aliadas da culinária dificilmente perecerão, a não ser que os ácaros as ataquem no armário. Já as massas frescas têm uma vida útil muito curta.

2. Açúcar

Se é dos que só usam apenas metade do pacote de açúcar no café, guarde o restante. A sua validade não expira, seja qual for a sua variedade, mas tem de o manter sempre seco. Considerado um calmante emocional, este alimento favorece a produção de serotonina, a hormona que regula o humor. É também responsável pelo fornecimento da glicose ao corpo, importante para o funcionamento do cérebro, da retina e dos rins. No entanto, o consumo em excesso pode provocar obesidade e diabetes.

3. Leguminosas secas

Excelentes fontes de proteínas vegetais, as leguminosas são compostas por hidratos de carbono complexos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais essenciais, como é o caso do potássio, do fósforo, do magnésio, do zinco, do ferro e do cálcio. Estes vegetais secos não contêm água e necessitam, por isso, de serem hidratados antes de serem cozinhados e consumidos. É essa particularidade que lhes confere a sua tão extensa longevidade. Deve acondicioná-los bem para evitar as lagartas.

4. Sal

Intensifica o sabor dos alimentos. Embora não tenha prazo de validade, deve conservá-lo sempre seco, pois a humidade pode gerar bolor. Apesar das propriedades benéficas que tem para o organismo, uma vez que é muito rico em minerais, não deve abusar do seu uso. Ingerido em excesso, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e potenciar a retenção de líquidos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a ingestão de apenas cinco gramas diárias.

5. Amido de milho