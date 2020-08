A gordura, presente em muitos alimentos, torna-os mais gulosos, atrativos e apelativos, uma vez que tende a potenciar o seu sabor. Em contrapartida, tem também um efeito benéfico. "A gordura que os alimentos nos fornecem provoca saciedade. Logo, acabamos por comer menos", assegura Teresa Branco, fisiologista da gestão do Peso e diretora do Instituto Prof. Teresa Branco, em Lisboa. "No entanto, devemos escolher boas fontes, preferindo sempre as mais saudáveis", recomenda, todavia, a especialista.

"Além disso, as boas gorduras potenciam o metabolismo, fazendo com que trabalhe mais depressa e melhor e isso é um benefício para o processo de emagrecimento e para a saúde em geral", explica ainda a profissional que já auxiliou figuras públicas como Catarina Furtado e Pedro Teixeira a recuperar a forma. "A gordura que deve estar presente numa dieta de emagrecimento deverá ser a que qualquer pessoa deve ingerir quando pretende ter uma alimentação saudável", recomenda também.

A ingestão de alimentos gordos deve ser repartida ao longo do dia, devendo estes ser combinados com alimentos proteicos (carne, peixe ou ovos). Podem ainda servir para atrasar a absorção do açúcar presente nos alimentos ricos em hidratos de carbono (pão, massa e arroz). Os que necessitam de confeção devem ser grelhados, cozidos, estufados, assados ou salteados em azeite. "Evite também a fritura e os molhos", adverte. Descubra, de seguida, cinco alimentos gordos que quem faz dieta também pode comer.

1. Coco

É uma fonte de gordura saturada, mas saudável, é saciante e contém antioxidantes.

2. Azeite

É uma gordura insaturada, dá sabor aos alimentos, deixa-nos saciados e potencia o metabolismo.

3. Chocolate negro

Retira-nos a sensação de que estamos a fazer dieta e fornece-nos antioxidantes.

4. Frutos secos

Dão paladar à alimentação e são ótimas fontes de gorduras boas que saciam e aceleram o metabolismo.

5. Salmão

A par de outros peixes gordos, é fonte de gordura saudável que potencia o metabolismo e fornece proteínas que saciam.