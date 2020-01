A Rússia anunciou esta quinta-feira que fechará os 4.250 quilómetros de fronteira com a China para lutar contra a propagação do novo coronavírus, que já provocou 170 mortes. "Uma ordem foi assinada hoje e entrou em vigor. Informaremos todo o mundo sobre as medidas adotadas para fechar a fronteira no Extremo Oriente", anunciou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, citado pelas agências russas.

Já na quarta-feira, a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova, informou que as ligações por fronteira terrestre vão estar encerradas a partir da meia-noite desta quinta-feira e até 01 de março.

Golikova disse ainda que as autoridades iriam tomar “nos próximos dias” uma decisão sobre as ligações aéreas entre a Rússia e a China, e que os estudantes chineses que estiveram de férias no decurso do Novo Ano Lunar apenas poderão retomar os seus estudos em território russo a partir de 01 de março.

Na Rússia ainda não foram detetados casos positivos do novo coronavírus, e as autoridades estão a reforçar as medidas de prevenção nas fronteiras e a efetuar testes hospitalares a todos os viajantes procedentes da China.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.000 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan.