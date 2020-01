- Voos suspensos -

BRITISH AIRWAYS: A companhia britânica anunciou esta quarta-feira a suspensão imediata de todos os seus voos para a China continental. A decisão foi tomada depois de as autoridades do Reino Unido recomendarem aos seus cidadãos que evitassem viajar para o país asiático.

Esta é a primeira companhia aérea europeia que anuncia este tipo de medida.

A British Airways realiza, em horário normal, vários voos diários que ligam Londres a Pequim e Xangai.

LION AIR: A companhia aérea indonésia anunciou que suspenderá os seus voos para a China a partir de 1 de fevereiro.

Esta empresa, que possui a maior frota do sudeste da Ásia, e a sua filial Batik Air, oferecem voos para 15 cidades chinesas. Um milhão de turistas chineses viajam para a Indonésia todos os anos.

TRÊS COMPANHIAS BIRMANESAS: A Myanmar National Airlines, a Air KBZ e a Myanmar Airways International, três empresas birmanesas com voos para a China, anunciaram a suspensão dos seus voos a partir de 1 de fevereiro.

CAZAQUISTÃO: As autoridades do Cazaquistão ordenaram esta quarta-feira a suspensão dos voos para China a partir de 3 de fevereiro, de acordo com um comunicado do governo. O governo suspendeu também o tráfego de autocarros e comboios para a China.

- Menos voos -

UNITED AIRLINES: A companhia norte-americana anunciou na terça-feira a suspensão de alguns dos seus voos para Pequim, Xangai e Hong Kong entre 1 e 8 de fevereiro.