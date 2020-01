- O novo coronavírus foi criado e patenteado pelo governo dos Estados Unidos: FALSO

Publicações partilhadas (A) no Facebook afirmam que o coronavírus detetado na China foi criado propositalmente por autoridades dos Estados Unidos. Para fundamentar essa alegação, as publicações mencionam uma patente registada antes do início da epidemia, mas o documento refere-se a outro tipo de coronavírus, patenteado após o seu surgimento para a elaboração de vacinas, por exemplo (B).

A: https://perma.cc/5Y2Y-VDMQ

B: http://u.afp.com/PatenteCoronavirus

- Vídeo mostra o mercado chinês onde teria surgido o vírus: FALSO

Um vídeo (A), visualizado mais de 700 mil vezes no Facebook, mostra, segundo o autor de uma das publicações "o Mercado de Wuhan, na China, onde surgiu o coronavírus". A alegação é falsa. As imagens mostram, na verdade, um mercado localizado na ilha de Celebes, na Indonésia (B).

A: https://perma.cc/BG2P-HRZG

B: http://u.afp.com/CoronavirusMercado

- Uma solução salina para se proteger do coronavírus: FALSO

Diversas publicações no Twitter, Facebook (A) e na rede social chinesa Weibo, partilhadas desde 20 de janeiro, garantem que um especialista chinês em medicina respiratória recomenda que as pessoas lavem a boca com uma solução de sal e água para impedir que sejam contaminadas pelo novo vírus.

Contudo, tanto a equipa do especialista, como a OMS desmentem essa afirmação. "O coronavírus contamina o sistema respiratório, que não pode ser higienizado lavando a boca", explicou o hospital onde trabalha a equipa médica do cientista Zhong Nanshan, a quem é atribuída a recomendação (B).

A: https://perma.cc/M893-58WA

B: Em inglês, http://u.afp.com/CoronavirusAdvice