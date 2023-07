O tratamento da perda de peso não é fácil, já que cada pessoa requer uma abordagem específica, que deve ser supervisionada por um profissional médico. Para a médica Lorena Balestra, especialista em emagrecimento saudável, é fundamental compreender as especificidades da obesidade.

"Não podemos mais ignorar o facto de que a obesidade é uma doença grave, capaz de desencadear e agravar diversas outras condições de saúde. É fundamental compreender que a obesidade não deve ser tratada apenas como uma questão estética, mas sim como um problema de saúde que merece toda a atenção e cuidado necessários", explica.

Ao contrário do que se pensa, simples mudanças nos hábitos de vida, como melhorias na alimentação e atividade física, não são suficientes para combater a obesidade e o sobrepeso. Lorena Balestra ressalta: "A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância de abordagens multifatoriais e, quando possível, terapias medicamentosas no tratamento dessas condições. É necessário associar diversas outras estratégias para obter sucesso e garantir a manutenção dos resultados", ressalta a clínica.

Mas há dicas essenciais que devemos seguir para tratar efetivamente a obesidade? Lorena Balestra partilha algumas:

1. Procure apoio profissional: Procure a orientação de profissionais especializados em emagrecimento saudável, como médicos, nutricionistas e educadores físicos. Eles poderão traçar um plano personalizado e acompanhar a sua jornada.

2. Adote uma alimentação equilibrada: Priorize alimentos naturais e nutritivos, evite alimentos ultraprocessados e foque em refeições balanceadas, ricas em frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis.

3. Pratique atividades físicas regulares: Encontre uma atividade que goste e faça dela parte da sua rotina. Exercícios aeróbicos, musculação e práticas como ioga e pilates são ótimas opções.

4. Tenha um sono de qualidade: O descanso adequado é essencial para o equilíbrio do corpo. Priorize um ambiente propício para o sono e estabeleça uma rotina regular.

5. Cuide da saúde mental: A obesidade muitas vezes está relacionada a questões emocionais. Procure apoio psicológico para lidar com possíveis transtornos alimentares, stress e ansiedade.

Lembre-se de que cada jornada de tratamento é única e requer paciência e comprometimento. Com o acompanhamento adequado e a abordagem correta, é possível conquistar a saúde e o bem-estar que merece. Não deixe que os tabus e paradigmas te impeçam de procurar a transformação. Confie na sua capacidade de mudar e dê o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável.

A especialista destaca que além disso, é fundamental desenvolver uma relação saudável com o nosso corpo, ouvi-lo e não nutrir sentimentos negativos em relação a ele. Aceitar o corpo como ele é e reconhecer que podemos melhorar, sem cultivar o ódio ou a insatisfação, é essencial. “Ao compreender e respeitar as particularidades do nosso organismo, estamos mais propensos a adotar escolhas saudáveis, buscar um estilo de vida equilibrado e encontrar a motivação necessária para alcançar nossos objetivos de forma positiva e duradoura”, finaliza.

As explicações são da médica Lorena Balestra, pós-graduada em nutrologia e endocrinologia.