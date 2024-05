As causas e manifestações da dor crónica variam ao longo da vida, exigindo diferentes abordagens para o tratamento e prevenção. Neste guia, exploramos as dores mais comuns que afetam mulheres entre os 20 e os 50 anos, com dicas de como preveni-las e combatê-las de forma eficaz.

Dos 20 aos 30: Cefaleias

Tipos: Cefaleias tensionais e enxaquecas.

Sintomas: Dor de cabeça, náuseas, vómitos (enxaqueca).

Causas: Fatores genéticos, stress, alimentação, alterações hormonais (enxaqueca).

Prevenção: Identificar e evitar gatilhos, manter um estilo de vida saudável, controlar o stress.

Tratamento: Medicação (enxaqueca), alterações no estilo de vida, terapia.

Recomendações: Consulte um especialista se tiver dores de cabeça recorrentes.

Dos 30 aos 40: Fibromialgia

Sintomas: Dor generalizada, fadiga excessiva, pontos dolorosos no corpo.

Causas: Fatores genéticos, psicológicos, alterações no sistema nervoso central.

Prevenção: Não existe prevenção definitiva, mas o controlo da doença é possível.

Tratamento: Medicação, apoio psicológico, exercício físico regular.

Exercícios recomendados: Natação, hidroginástica.

Recomendações: Converse com o seu médico sobre as opções de diagnóstico e tratamento.

Dos 40 aos 50: Lombalgias

Causas: Artroses da coluna vertebral, desgaste articular, má postura, excesso de peso.

Sintomas: Dor na coluna, dificuldade de movimentos, rigidez.

Prevenção: Manter o peso controlado, praticar exercício físico regularmente, adotar boa postura.

Tratamento: Medicação, fisioterapia, radiofrequência, cirurgia (casos graves).

Recomendações: Controle o seu peso e procure um especialista se sentir dor e rigidez na coluna.

Depois dos 50: Osteoartrose

Causas: Desgaste da cartilagem articular, envelhecimento.

Sintomas: Dor nas articulações, rigidez, limitação dos movimentos.

Prevenção: Manter uma postura correta, evitar o levantamento de pesos, usar calçado confortável.

Tratamento: Medicação, fisioterapia, ozonoterapia, cirurgia (casos graves).

Recomendações: Procure um especialista se sentir dor, rigidez e limitação de movimentos nas articulações.

4 passos para diminuir a dor

Encontre atividades que lhe tragam prazer. Pratique exercícios de relaxamento. Mantenha um padrão de sono regular. Pratique exercício físico regularmente.

Lembre-se: A dor crónica não precisa de ser uma sentença de vida. Com acompanhamento médico adequado, mudanças no estilo de vida e atitudes positivas, você pode controlar a dor e viver uma vida plena e ativa.