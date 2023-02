"Em casos muito graves, o burnout pode levar ao suicídio mas, nestas situações, há invariavelmente uma concomitância de outras patologias, como a depressão, que escurece o passado, o presente e o futuro, deixando o doente sem qualquer sinal de esperança", começa por explicar Fernando Almeida, médico psiquiatra no Hospital Lusíadas Porto.

A síndrome de burnout foi pela primeira vez descrita pelo psiquiatra e psicoterapeuta americano Herbert Freudenberger, em 1974. Este médico constatou que alguns dos seus colaboradores numa clínica para toxicodependentes apresentavam, após um ano de atividade, desmotivação, queixas somáticas - como dores nas costas, problemas gastrointestinais e dores de cabeça - e problemas de humor. Para além destes sintomas, mostravam-se totalmente intolerantes a situações de stress.

"O burnout pode afetar indivíduos normais, no sentido de não terem uma depressão ou qualquer outra patologia prévia, mas pode cursar juntamente com uma depressão", alerta o especialista.

"Se a sintomatologia caraterística da síndrome depressiva – da qual se destacam o humor triste, a lentificação psicomotora, pouca autoestima, abulia, apatia, a falta de prazer ou o desinteresse por atividades que eram agradáveis – ocorrer previamente a qualquer situação de burnout, é relativamente fácil efetuar o diagnóstico diferencial" e detetar se se trata de burnout, depressão ou as duas coisas, indica o especialista.

Segundo o médico, quando um quadro clínico de burnout surge em simultâneo com uma depressão, é muito provável que a pessoa continue a estar depressiva apesar da inibição da situação que causa essa exaustão emocional (burnout).

Quais são os sintomas do burnout? Os sintomas são muitas vezes sobreponíveis a outras patologias. Um desses exemplos é a insónia, que tanto pode estar presente na depressão como no burnout. "Daí que o diagnóstico diferencial nem sempre seja fácil", refere o psiquiatra Fernando Almeida. Os sintomas mais comuns do burnout: Afetivos : Tristeza, irritabilidade, perda de controlo emocional;

: Tristeza, irritabilidade, perda de controlo emocional; Cognitivos : Dificuldade de atenção e concentração, dificuldades de memória, diminuição da auto confiança no plano profissional;

: Dificuldade de atenção e concentração, dificuldades de memória, diminuição da auto confiança no plano profissional; Físicos : sintomas psicossomáticos como “falta de ar”, coração acelerado, fadiga e outras reações como hipertensão arterial;

: sintomas psicossomáticos como “falta de ar”, coração acelerado, fadiga e outras reações como hipertensão arterial; Alterações comportamentais : podem oscilar entre a apatia e o isolamento social e o aumento da agressividade e consequentes dificuldades e interação social;

: podem oscilar entre a apatia e o isolamento social e o aumento da agressividade e consequentes dificuldades e interação social; Atitudes e comportamentos negativos: desmotivação e menor entusiasmo no trabalho, menor empenho e menor eficácia profissional.

1 em cada 5 trabalhadores sofre de burnout

Estudos recentes indicam que cerca de um quinto dos trabalhadores portugueses são afetados pelo burnout. Mas o "burnout sempre existiu embora não fosse como tal identificado", comenta o psiquiatra.

A evolução das sociedades tende a preocupar-se progressivamente com as condições de trabalho. A implementação de regras de segurança no emprego, o combate ao assédio sexual, a obrigatoriedade em ter médico em algumas empresas são algumas das muitas medidas que têm contribuído para melhorar essas condições laborais.

"Porém, uma maior competitividade pela manutenção do posto de trabalho, o não cumprimento das regras impostas pela legislação, a crise económica e as consequências daí advenientes são, entre outros, fatores que podem contribuir para uma maior probabilidade de os trabalhadores portugueses serem vítimas de burnout", alerta o especialista.

Tradicionalmente considera-se que os profissionais que estariam mais suscetíveis a desenvolverem esta síndrome seriam aqueles cujas profissões exigem muito envolvimento direto e intenso, como os profissionais de saúde e os polícias. "A nossa prática clínica leva-nos a considerar que profissionais da educação e todos aqueles cuja atividade seja muito intensa, sujeita a risco ou a avaliação e desconsideração injusta, são particularmente propensos a sofrerem de burnout", acrescenta Fernando Almeida.

A prática de exercício físico ou de atividades relaxantes é outra das formas de aliviar o burnout

Qual é o tratamento?

"O tratamento implica melhorar as circunstâncias e condições que originaram o burnout, das quais se destacam a melhoria das condições de trabalho, a melhoria das relações profissionais com diminuição do isolamento e uma melhor integração do profissional", explica.

Por vezes, o tratamento implica a retirada temporária – ou até definitiva – do trabalhador daquele local de trabalho. Em casos mais flexíveis, a reorganização das tarefas ou um maior convívio com a família e amigos podem ajudar.

"A prática de exercício físico ou de atividades relaxantes é outra das formas de aliviar o burnout", sugere o médico.

"Mas, não raramente, o tratamento do burnout implica o recurso a ajuda médica, nomeadamente, quando a pessoa tem sintomas (depressão, ansiedade, etc.) que justificam farmacoterapia", esclarece este psiquiatra.

